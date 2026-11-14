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У России – дефицит агентуры на Украине, поэтому её не расходуют для организации покушений на верхушку ВСУ, предпочитая использовать для получения разведданных.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя подрыв на шоссе в Санкт-Петербурге 12 ноября автомобиля с полковником ВВС, он отметил, что на этом месте сравнительно недавно был аналогичный случай с российским военным в авто.

«Могу только констатировать, что возможностей для агентурной войны у СБУ и ГУР Украины просто неизмеримо больше, чем у российской военной разведки на территории Украины. И сознательно оберегая свою агентуру, сберегая её для более важных задач, в первую очередь получение развединформации, российская армия, судя по всему, отказалась от тактики ведения агентурной войны с организацией диверсий, терактов внутри Украины. Это крайне редкий случай, если такое случается. А у украинцев это как бы вообще постоянная линия поведения», – констатировал Ширяев.

При этом он добавил, что теракты, в ходе которых погибают военные, – больше имеют медиа-эффект.

«Это никак не сказывается ни на чём, ни на фронте, ничего. По первым данным, сам полковник был армейским штурманом. И это важная должность, организация полётов. Но у него, конечно, есть заместители, на это место выйдут другие люди, тоже с боевым опытом. Я думаю, что мы видим просто такую ситуацию: это не генерал, организовали диверсию против того, до кого руки дошли. Что получилось, то получилось. Рядовой случай», – сказал эксперт.

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