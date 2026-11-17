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Трамп пошёл на переговры с Москвой не потому, что хочет добиться мира, а потому что в Вашингтоне поняли: военными методами Россию не победить.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас много говорят, что эти мирные переговоры будут серьёзно осложнены, потому что теперь Трампа будет по рукам и ногам вязать Конгресс. И что Трамп – это единственный, кто ведёт с Россией мирные переговоры. Байден до него вообще разорвал все связи с Россией, а европейские лидеры ни о каких мирных переговорах не говорят. Что здесь можно сказать? Ну, во-первых, то, что Трамп ведет переговоры – это не достоинство Трампа, за которое мы должны быть ему благодарны. Трамп ведет с Россией переговоры исключительно потому, что Трамп и стоящие за ним силы поняли, что нанести стратегическое поражение России теми методами, которыми пытался Байден, не получается. Военное поражение нанести не удается, внутреннюю смуту устроить не удается, соответственно, необходимо вести переговоры. То, что Трамп пошёл на переговоры – это не заслуга Трампа. Это заслуга России и российского руководства. То, что за четыре года Объединённому Западу не удалось нанести России это самое стратегическое поражение», – сказал Шишкин.