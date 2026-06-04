Шляхом Украины. Армению могут исключить из ЕАЭС уже в декабре

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Членство Армении в ЕАЭС может быть заморожено уже в декабре, если страна не изменит свой курс на Евросоюз.

Об этом российский политолог Николай Силаев заявил в интервью ютуб-каналу «Русарм Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Армения может заморозить свое участие в ОДКБ, хотя юридически никакой заморозки не предусмотрено уставом организации, то почему невозможно заморозить членство Армении в ЕАЭС?» – сказал Силаев.

По его мнению, было бы ошибкой считать, что те шаги, на которые идет Россия в отношении Армении, связаны только с предстоящими парламентскими выборами

«Это началось не перед выборами. Уже давно парламент Армении принял закон о вступлении страны в ЕС. Уже давно вся государственная пропаганда в Армении рассказывает, как плохо Армении с Россией и хорошо будет с ЕС. Очевидно, что, если Никол Пашинян сохранит власть, то этот курс и продолжится. Соответственно продолжится и российский курс, который состоит в том, чтобы дать понять официальному Еревану, что невозможно одновременно вступать в ЕС и быть членом ЕАЭС», – сказал Силаев.

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