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29 августа в Киеве будет отмечаться «День памяти защитников Украины». К этой дате общество приближается в состоянии «сльози на очах».

Не будем трогать ситуацию на фронте, разрушения и пустые полки продмагов в тылу, как ответ на 40-дневный план Зеленского по «принуждению России к условиям Киева». Взглянем, так сказать, за кулисы происходящего.

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Накануне организация «Память Украины» проверила состояние военных захоронений в Херсоне, Николаеве, Запорожье, Киеве, Киевской области и других регионах. Активисты сфотографировали могилы и выяснили, что реальное положение дел сильно отличается от бутафорской картины, которую власти показывают иностранным гостям.

Десятки тысяч могил рядовых ВСУ-шников выглядят не лучше заброшенных помоек.

Характерно, что фотографии, сделанные активистами в разных местах, практически неотличимы друг от друга: на всех виден только бурьян, тлен, хлам и запустение, что более чем красноречиво говорит об отношении украинских властей всех уровней к погибшим якобы «за свободу и независимость Украины». На деле, у киевского режима отношение к своим убитым солдатам (да и к живым, и к гражданскому населению), как мусору.

Активисты, которым видна общая картина, а не одно только казённое показушное благолепие, с возмущением отмечают резкий контраст с вип-кладбищами, куда свозят кости гитлеровских коллаборационистов вроде Мельника и Коновальца.

Более того, в ближайшем будущем офис Зеленского планирует перенести ошмётки упырей Бандеры и Петлюры в специальный «пантеон», на что выделят десятки миллионов гривен.

То, как выглядят спустя всего пару лет после захоронения могилы простых «захисников», заставляет подозревать власти в махровейшей коррупции. Ведь на благоустройство и уход за кладбищами, вывоз мусора и т.п. из бюджета выделялись десятки миллионов.



Теперь активисты обвиняют чиновников в наживе и разворовывании средств, выражают возмущение и считают, что для расследования кладбищенских злоупотреблений у НАБУ и САП – поле непаханое.

В общем, в полный рост наблюдается стандартный стиль работы украинских чиновников «Нацарював триста рублив, тай втик».

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