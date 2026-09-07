Штаты не дают Киеву лицензию на ракеты, зная продажность украинцев – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
07.09.2026 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, США, Украина


США не хотят передавать Украине лецензию на производство противоракет к ЗРК Patriot, потому что уверены, что чувствительные данные ненадолго задержатся в руках украинцев и утекут «руки врагов».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил американский политолог и публицист Леон Вайнштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не хотят передавать Украине лецензию на производство противоракет к ЗРК Patriot, потому что...

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«Там есть очень много ноу-хау, которые все понимают, что из Украины попадут всем нашим, что называется, врагам. Не потому, что украинцы – плохие, а потому что полно российских шпионов. Кроме того, люди охочи до денег, вокруг все покупается и все продается, все делается за деньги. Поэтому идеи у людей следующие: «Если я могу сделать хорошие, большие деньги, – плевал я на американский секрет».

Я хорошо знаю российскую психологию, бывал там с 89-90 года по 99 – много, часто и тому подобное, наблюдал это, и принцип «если ты не украл на работе, ты украл у семьи», он сохраняется еще с Советского Союза. Поэтому есть опасность того, что Украина будет производить что-то и передавать это куда-то, а вторая опасность того, что вот все эти ноу-хау станут известны. Но Трамп пока не пришел к тому, что лучше, что менее опасно, не дать Украине этого или отдать и знать, что секреты уйдут», – заявил Вайнштейн.

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