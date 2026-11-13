Шутка Зеленского над Трампом снова вышла боком Украине – экс-комбриг ВСУ заговорил о «правительстве национального спасения»

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина платит огромную цену за продолжение войны.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), снятый с должности после интервью американским СМИ, в котором раскритиковал качество подготовки новобранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина платит огромную цену за продолжение войны. Об этом в своем видеоблоге заявил экс-комбриг...

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«Сколько еще у нас есть запаса прочности? Да его уже нет. Что происходит на фронте? Людей нет. Комплектация частей менее 50%. Горючего банально нет для того, чтобы вести боевые действия. Ребята сами сбрасываются с премий, денежного довольствия, а верховный главнокомандующий требует наступать дальше.

Окей, я не прочь наступать, но наступление должно быть подготовлено, наступление должно быть спланировано, должна быть создана наступательная группировка войск. Мы не можем этого сделать», – признает Козел.

Правда, он тут же, противореча сам себе, говорит, что «Путин понимает только язык силы», а потому его нужно загнать в тупик. Впрочем, как это сделать, если по словам экс-комбрига, запас прочности ВСУ исчерпан, он не уточнил.

Кроме того, «Купол» считает, что Зеленский не хочет останавливать войну, поскольку ему нравится текущее положение дел.

«Он постоянно за границей. Даже сейчас он за границей. А за границей его встречают, ему обещают деньги. Он герой войны за границей. Так почему он должен ее останавливать?..

Неужели нет понимания, что будет дальше только хуже и надо с этим что-то делать? Или формировать правительство национального единства или правительство национального спасения, как его там ни назовешь. Но эта команда, эта власть не остановит эту войну никогда», – возмущается офицер.

Он отметил, что снова появилась информация об ограничении для Украины скорости Starlink, обратив внимание, что это произошло после того, как Зеленский, выступая в парламенте Дании, решил пошутить над Трампом в его стремлении заполучить Гренландию.

«Это говорит о профессионализме политическом, которого совершенно нет. Мы прекрасно знаем, какой Трамп ранимый ко всему этому. Не имеет права человек, за которым стоит нация, себя так вести. Это чистый непрофессионализм нашей власти.

И по большому счету перед тем, как что-то говорить, надо подумать на один, на два, на три шага вперед. А что будет, если я поступлю так или так, или вот так? Этого всего у нас, к сожалению нет. Это говорит о том, что ну ничего нас хорошего в будущем с этой властью не ждет», – резюмировал Козел.

Выступая в датском парламенте, Зеленский издевательски заявил, что «когда кто-то в Америке хотел Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле хотел не землю, а стать чуть более датским».

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