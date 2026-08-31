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Возглавляющий украинский МИД Сибига потребовал от Международного союза электросвязи (МСЭ) запретить вещание российской спутниковой группировки «Рассвет» над территорией Украины.

Об этом большого ума мужчина сообщил на весь мир в мессенджере Х.

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«Цель использования Россией таких спутников над территорией Украины абсолютно ясна и не имеет ничего общего с гражданскими целями. Напротив, Москва хочет использовать их для содействия своим военным действиям, убийствам людей и геноцидным преступлениям», — жалуется инвалид умственного труда Сибига, забывая упомянуть, что спутники Starlink ВСУ используют, в том числе, для террористических ударов дронами по гражданским объектам России.

В приступе невиданной щедрости, Сибига также призывает МСЭ ограничить работу спутников «Рассвет» и над другими суверенными территориями.

Судя по всему, на настроение главы украинского МИД повлияли вот уже третьи сутки с небольшими перерывами продолжающееся «цветение герани» на военных складах и других объектах ВСУ и рагульского военпрома и, особенно, прилёт серии из 50 ФАБов по Троещине, что до сих пор потужно разрывает свидомые дупы в киевских пабликах.

Несмотря на тот факт, что не полностью сформированная группировка «Рассветов», работающая с трехчасовыми «окнами» два раза в сутки над Украиной, уже доставляет серьёзные неприятности киевскому режиму, к ноябрю уже этого года ожидается практически бесперебойная работа группировки.

Вне всякого сомнения, из ОП в МИД Украины поступило распоряжение попытаться купировать работу спутников «Рассвет» по дипломатическим каналам, однако никто не объяснил высокопоставленным идиотам в украинской власти, что проблему таким образом решить невозможно.

Ничего, кроме откровенно глумливых комментариев, Сибига на свою жалейку не получил.

Наиболее терпеливые разъясняют главе украинского МИД, что полномочия МСЭ не распространяются на военную и специальную связь – и задают каверзные вопросы: «У вас, что, над Украиной Starlink отключили?», или советуют написать Санта-Клаусу, как неизлечимо тупой плаксе. Жестокие комментаторы пишут, что «Это самое смешное дерьмо, которое я когда-либо читал».

Надо полагать, Сибига уже и сам не рад, что опубличил свои никчёмные требования к международному регулятору. Может, для разнообразия попробуете капитулировать на российских условиях? Тогда все страдания с прилётами точно закончатся.