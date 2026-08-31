Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый командир батальона ВСУ имеет в своем подразделении яму, куда бросают провинившихся.

Об этом в интервью на канале киевского военного пропагандиста, командира подразделения дронов Юрия Бутусова заявил командир мотопехотного батальона 21-й бригады ВСУ Семен Салатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Салатенко стал оправдывать жестокое отношение командиров к подчиненным, пытаясь обосновать свою позицию рядом примеров.

Так, он сообщил, что как-то шесть военных получили «деликатное и опасное задание», но во время высадки один из бойцов симулировал сердечный приступ, что выяснилось, когда его эвакуировали, после чего может дезертировать.

Укро-комбат жалуется, что у него нет законных полномочий взять под стражу симулянта, мол, а вдруг он вражеский агент.

«Он не пьян, он не алкоголик. У нас нет дисциплинарных батальонов. Что у нас есть? Что делает командир? Командир сажает такого бойца под замок. А это, простите, уголовное дело. Это незаконное удержания человека», – говорит Салатенко.

Он рассказал еще один случай, когда на позиции было три бойца, два из которых решили дезертировать. Причем, чтобы третий не доложил выше, они забрали еще и рацию, и тот погибает.

По его словам, наказывая подчиненных, командиры якобы защищают других солдат.