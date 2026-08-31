«Симулируют инфаркты и отбирают рации»: комбат ВСУ пожаловался на «беспредел» дезертиров
Каждый командир батальона ВСУ имеет в своем подразделении яму, куда бросают провинившихся.
Об этом в интервью на канале киевского военного пропагандиста, командира подразделения дронов Юрия Бутусова заявил командир мотопехотного батальона 21-й бригады ВСУ Семен Салатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Салатенко стал оправдывать жестокое отношение командиров к подчиненным, пытаясь обосновать свою позицию рядом примеров.
Так, он сообщил, что как-то шесть военных получили «деликатное и опасное задание», но во время высадки один из бойцов симулировал сердечный приступ, что выяснилось, когда его эвакуировали, после чего может дезертировать.
Укро-комбат жалуется, что у него нет законных полномочий взять под стражу симулянта, мол, а вдруг он вражеский агент.
«Он не пьян, он не алкоголик. У нас нет дисциплинарных батальонов. Что у нас есть? Что делает командир? Командир сажает такого бойца под замок. А это, простите, уголовное дело. Это незаконное удержания человека», – говорит Салатенко.
Он рассказал еще один случай, когда на позиции было три бойца, два из которых решили дезертировать. Причем, чтобы третий не доложил выше, они забрали еще и рацию, и тот погибает.
По его словам, наказывая подчиненных, командиры якобы защищают других солдат.
«Покажите мне хоть одного командира батальона, у которого нет ямы для аватаров [алкоголиков]. Пусть первым бросит в меня камень тот командир, у которого нет ямы для аватаров.
У нас отсутствует система военных наказаний. Армия держится на жесткой дисциплине. Легионер должен бояться лозы центуриона больше, чем меча врагов. Мечи врагов есть, центурион есть, лозы нет.
Осуждая «Скалу», мы должны дать вооруженным силам эффективный аппарат принуждения, потому что у нас армия все еще добровольная. У нас люди добровольцы и идут на выполнение боевых задач добровольно, потому что другой возможности заставить фактически нет, скажем так, юридически защищенного метода», – заявил Салатенко.
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