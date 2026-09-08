Ситуация непростая, у русских всё более совершенные дроны, – экс-министр обороны Великобритании

Анатолий Лапин.  
08.09.2026 14:07
  (Мск) , Лондон
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Россия смогла создать более совершенные беспилотники, чем Украина, которой помогает Великобритания, разместив производство БПЛА на своей территории.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший министр обороны Великобритании Джеральд Ховарт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия смогла создать более совершенные беспилотники, чем Украина, которой помогает Великобритания, разместив производство БПЛА...

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«Я определенно считаю, что ситуация непростая. Похоже, у России появились более совершенные беспилотники. А у Украины, конечно, нет такого уровня средств борьбы с беспилотниками, который ей нужен, и она умоляет союзников о поставках, хотя, думаю, у союзников их уже не так много, потому что они поставляли Украине средства ПВО в течение последних двух или трех лет.

Так что сами понимаете, ситуация сложная. И, конечно, мы знаем, что иранцы, еще одно государство-изгой на планете, снабжают русских ракетами…

На данный момент самое замечательное то, что украинцы проявили невероятную изобретательность. И действительно, они собирают беспилотники здесь, в Великобритании, на совместном предприятии, чтобы отправлять их в Украину. Но у России тоже есть технологии», – заявил Ховарт.

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English version :: Читать на английском Ситуация непростая, у русских всё более совершенные дроны, – экс-министр обороны Великобритании

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