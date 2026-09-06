«Ситуация с дронами и пополнением просто ужасна!» – укро-пропагандист Бутусов

Вадим Москаленко.  
06.09.2026 21:25
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Назначение нового министра обороны и главкома ВСУ никак не отразилось на систематической проблеме с обеспечением дроновых подразделений.

Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение нового министра обороны и главкома ВСУ никак не отразилось на систематической проблеме с...

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«Ситуация с поставками дронов просто ужасна! Вообще, такое впечатление, что никого в государстве, кроме самих войск, ведущих боевые действия, это не интересует.

Нет никаких изменений в подходах – как был дефицит при прошлых министрах, он остаётся и при этом. Мы получаем просто мизерное количество дронов, которое абсолютно не обеспечивает даже в ограниченном объёме выполнение боевых задач», – жаловался Бутусов.

Также он указал на проблемы с пополнением войск.

«То пополнение, которое поступает, абсолютно не обеспечивает генерацию пополнения и восстановления войск. Этого очень мало. Системности в этом вопросе нет никакой.

Пока у нас фронтовые части не получат надлежащего пополнения, огромное количество людей выделено мобилизационным распоряжением уже нового главкома на формирование новых бригад беспилотных систем.

Вместо того, чтобы усилить сильный компонент, усиливать тех, кто уже умеет, создаются новые части, которые будут учиться ещё год или два для того, чтобы дотянутся до того уровня боеспособности, какая есть у фронтовых подразделений», – сокрушался укро-пропагандист.

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