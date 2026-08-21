Сивков: Бандеровцев не даёт разгромить российское «бизнес-ворьё» с имуществом на Западе

Россия могла бы закончить СВО за 2-3 месяца, если Кремль решится пойти на уничтожение нацистской верхушки в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самые простые вещи, которые наверху лежат и которые решают задачу разгрома и уничтожения нацистского режима по щелчку пальцев в течение двух-трёх месяцев почему-то никто не упоминает.

Первое — уничтожение главарей нацистского режима. Мы простреливаем всю территорию Украины, мы знаем с точностью до сантиметра, где находится Офис президента, где находятся подземные командные пункты, потому что строили их при Советском Союзе, мы имеем оружие: либо «Орешник», либо «Кинжал», который способен проломить эту систему обороны и уничтожить эти командные пункты.

Даже если Зеленский будет бегать, сняв штаны, по всему Киеву, но у него не будет Офиса президента, он не сможет ничего сделать с управлением страной, и как фигура он исчезнет.

Второе тоже лежит на поверхности. Что нам стоит решить вопрос с проведением стратегической наступательной операции по разгрому врага? Это уже навязло говорить, но никто об этом не говорит. О чём угодно предлагают. Хоть на Луну давайте взлетим для победы над Украиной. Это специально замалчивается. Почему?

Да потому что проведение стратегической операции будет означать полный разгром Запада и завершение войны – быстрое и победное, с конфискацией всего имущества, которое бизнес-ворьё вывезло в Европу, в пользу европейцев, потому что они будут мстить.

Они мстить России уже не могут, они будут мстить тем, которые не смогли остановить эту стратегическую наступательную операцию. Вот потому и молчат», – заявил Сивков.