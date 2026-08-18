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Для закупленных в Латвии противодронных систем не приобрели боеприпасы — об этом заявил в интервью одному из латвийских политических подкастов кандидат в премьеры от «Объединенного списка» Андрис Кулбергс, сообщает Delfi.

Кулбергс сообщил, что оборудование закупили, а боеприпасы — нет, но не уточнил, о какой закупке идёт речь, и какое ведомство село в лужу. Он пояснил, будто пока нельзя раскрывать подробности провала с дронами — инцидент всё ещё расследуется.

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Политик иронизирует, что «Латвия позиционирует себя как великую державу в сфере дронов», но, по его словам, «за этим нет реального содержания». Сейчас создают единую систему: она синхронизирует действия пограничной охраны и латвийского Минобороны. При разработке используют опыт Украины — чтобы контролировать воздушное пространство и бороться с дронами без применения дорогостоящих ракет.

Судя по всему, речь идёт об антидронах вроде пресловутого украинского «Писюна», коего дали подержать в клешнях щёлкнувшему ластами сенатору-террористу Линдси Грэму и медийной проститутке Лоре Лумер.

Кулбергс намекает, что в закупках «холостых» дронов виновен экс-министр обороны Андрис Спрудс, занимавших эту должность с сентября 2023 по май 2026 г.г.

Из того, что и как говорилось в интервью, можно сделать весьма однозначный вывод: речь идёт об элементарном «распиле». Закупленные дроны были проданы Украине, выручка рассована по карманам участников «схемы», а когда пришло время показать результат, оказалось, что показывать нечего, но повторить закупку необходимо, ибо заявленную «стену дронов» на границе с «государством-агрессором» надо как-то сооружать.

Удобство подобного «распила» в том, что большого шума вокруг такой вот «странной» сделки поднимать не станут. Мол, дроны переданы Украине для войны с Россией, а что в сделке присутствует элемент коррупции, так тут ничего не попишешь: с кем поведёшься..