Следующий уровень эскалации – удар баллистикой по Москва-сити

Нужно со всей серьезностью отнестись к информации о подготовке бандеровцами удара по Москва-сити баллистическими ракетами.

Об этом в эфире подкаста Дмитрия Мигачева заявил российский телеведущий Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше уровень эскалации — это удар по политическим центрам, по Москве. Об этом украинская сторона открыто сыплется угрозами.

Вот, несколько дней назад была утечка – возможно, это фейк, возможно, это угроза просто, ну, в информационное поле было вброшено, что якобы готовится удар сотнями ракет «Фламинго» по «Сити» московскому.

Это вполне уровень эскалации следующий, ответом на который будет, конечно же, удар по политическому центру Киева. Уже как бы никакие договорённости, скрытые или закрытые, я думаю, после этого действовать вообще не будут», – заявил Шевченко.