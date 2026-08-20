Следующий уровень эскалации – удар баллистикой по Москва-сити

Анатолий Лапин.  
20.08.2026 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4528
 
Война, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Нужно со всей серьезностью отнестись к информации о подготовке бандеровцами удара по Москва-сити баллистическими ракетами.

Об этом в эфире подкаста Дмитрия Мигачева заявил российский телеведущий Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно со всей серьезностью отнестись к информации о подготовке бандеровцами удара по Москва-сити баллистическими...

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«Дальше уровень эскалации — это удар по политическим центрам, по Москве. Об этом украинская сторона открыто сыплется угрозами.

Вот, несколько дней назад была утечка – возможно, это фейк, возможно, это угроза просто, ну, в информационное поле было вброшено, что якобы готовится удар сотнями ракет «Фламинго» по «Сити» московскому.

Это вполне уровень эскалации следующий, ответом на который будет, конечно же, удар по политическому центру Киева. Уже как бы никакие договорённости, скрытые или закрытые, я думаю, после этого действовать вообще не будут», – заявил Шевченко.

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