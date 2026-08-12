«Следующий уровень эскалации – война России и Запада в космосе» – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад руками Украины последовательно повышает эскалацию конфликта с Россией, и следующим этапом уже может стать война в космосе, где РФ будет вынуждена ликвидировать угрозу, поступающую ее территории со стороны США.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть и технологическая эскалация, и геополитическая эскалация. Так вот, появление Кореи с их ракетами — это и технологическая, и геополитическая эскалация, потому что новый игрок и новые ударные возможности России. В этой связи ответом могут быть новые возможности Украины, а у Украины появятся аргументы просить такие возможности», – рассуждал он.

«Но следующий ход в таком случае — это космос. То есть, грубо говоря, эта эскалационная лестница может привести к тому, что и у России появятся основания не только обвинять Соединённые Штаты в помощи по разрушению российских тылов, но и искать способы, как нейтрализовать эту вот космическую поддержку. Война может переместиться в космос. Вот я так вижу дальнейшее развитие этой эскалационной лестницы», – заявил Ермолаев.

Читайте также: Русские попытаются заставить Трампа лишить ВСУ «Старлинка» и разведданных – Бортник.