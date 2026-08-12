«Следующий уровень эскалации – война России и Запада в космосе» – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
12.08.2026 17:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад руками Украины последовательно повышает эскалацию конфликта с Россией, и следующим этапом уже может стать война в космосе, где РФ будет вынуждена ликвидировать угрозу, поступающую ее территории со стороны США.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад руками Украины последовательно повышает эскалацию конфликта с Россией, и следующим этапом уже может...

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«Есть и технологическая эскалация, и геополитическая эскалация. Так вот, появление Кореи с их ракетами — это и технологическая, и геополитическая эскалация, потому что новый игрок и новые ударные возможности России.

В этой связи ответом могут быть новые возможности Украины, а у Украины появятся аргументы просить такие возможности», – рассуждал он.

«Но следующий ход в таком случае — это космос. То есть, грубо говоря, эта эскалационная лестница может привести к тому, что и у России появятся основания не только обвинять Соединённые Штаты в помощи по разрушению российских тылов, но и искать способы, как нейтрализовать эту вот космическую поддержку.

Война может переместиться в космос. Вот я так вижу дальнейшее развитие этой эскалационной лестницы», – заявил Ермолаев.

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