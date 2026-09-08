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Коллективный Запад, несмотря на внутренние противоречия, продолжает колониальное освоение Казахстана и Средней Азии, навязывая неравноправные правила торговли.

Об этом пишет обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

Яркий пример откровенного запугивания – внесение компаний из бывших советских среднеазиатских республик в санкционные списки Евросоюза. В последний 21-ый пакет рестрикций попали три компании из Киргизии и две из Казахстана. В феврале минувшего года Брюссель и Лондон одновременно внесли в такие же списки киргизский «Керемет банк» в качестве «иностранного финансового института, поддерживающего Россию», а также кредитную организацию Rama Group.

Еще ранее в 2024-м, включены в «чёрные списки» казахстанские компании Elem Group и Da Group 22, а также киргизские Muller Markt и Profflab. А в 2023-м году под удар попали узбекские компании Alfa Beta Creative, GFK Logistics Asia и Mvizion.

Включение в такой перечень – дамоклов меч, который используется ЕС для шантажа постоветских элит. Их перетягивают в сферу влияния Запада, угрожая ограничением потенциала роста местного капитала.

Такая методика уже принесла определённые плоды. Власти Казахстана еще в конце правления Байдена получили от USAID и установили на всех таможенных постах оборудование слежения – для предотвращения провоза товаров двойного назначения в Россию. Более того, была даже создана специальная совместная комиссия с эмиссарами из ЕС и США, которые осуществляли контроль над государственными ведомствами и товарными потоками, идущими через РК. Такую же систему янки сейчас хотят ввести и в Узбекистане.

Новым ударом по правящим классам в регионе стало обвинение Вашингтона в «недостаточной борьбе с импортом товаров, произведенных с применением принудительного труда». Претензии были обращены в первую очередь в отношении Астаны и Ташкента, но, на самом деле, под ними надо понимать подозрения янки о том, что через среднеазиатские республики в США якобы устремились товары из КНР для обхода высоких пошлин.

Это уже работа на перспективу. «Санитарный кордон» и дуга изоляции в Средней Азии должны работать не только против России, но и Китая.

Условие вхождения в стан сателлитов Запада – разорвать все «серые», а затем и легальные торговые схемы и цепочки.

Это не только проверка на лояльность, а целая стратегия, направленная на превращение Казахстана и Средней Азии в чисто тупиковый регион лишь для добычи и вывоза награбленных ресурсов в интересах западного ВПК и для разрушения геополитического плана Китая «Пояс и путь».

И среднеазиатские правящие элиты действительно идут на это, несмотря на значительные объёмы взаимной торговли с Россией и Китаем.

Это еще раз доказывает, что экономические выгоды, преференции, уступки и дешёвые кредиты с инвестициями не являются решающим фактором в деле установления настоящих дружеских и союзнических отношений.

Пример ФРГ, Украины, а теперь и Армении наглядно демонстрирует, что только опора на выгодные экономические связи и допуск на бездонный рынок не даёт результата.

Конечно, при желании среднеазиатские элиты могли бы сопротивляться шантажу и давлению Запада. Пространство для маневра есть – усилить взаимодействие со странами глобального Юга, пойти на интерацию в рамках ЕАЭС, – то есть, проводить более самостоятельную и суверенную политику.

Но, как ранее мы неоднократно говорили, речь, скорее, идёт именно о процессе «украинизации» региона, когда принимаются законы, выдавливающие русский язык из общественного пространства, переписывается история и ускоряется «тюркская интеграция» (местное издание «евроинтеграции»).

Это подразумевает как раз постепенную западную колонизацию всего региона. И все форматы взаимодействия «С5+1» и «С5+ЕС», которые проходили в последнее время в США и в республиках Средней Азии, однозначно были направлены на захват месторождений редких и редкоземельных металлов, подчинению местного рынка и навязыванию собственной продукции и дорогостоящих энергетических технологий. Такой путь, безусловно, ведёт народы республик в пропасть, так как втягивает их и в военно-политические планы сохранения господства Запада.

Еще раз повторим: впору вспомнить повестку именно антиколониальной борьбы, так как её принципы универсальны и подходят не только народам Африки и Латинской Америки, а напрямую касаются теперь и жителей бывшей советской Средней Азии.