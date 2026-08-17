Смещением ударов на склады и маркетплейсы Запад показал свои уязвимости – швейцарский политолог

Максим Столяров.  
17.08.2026 23:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Запад ставит себя на место русских, когда подбирает целеуказания для ударов Киева по РФ.

Об этом заявил швейцарский политолог Паскаль Лоттаз в беседе с отставным американским офицером Станиславом Крапивником, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ставит себя на место русских, когда подбирает целеуказания для ударов Киева по РФ....

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«Они ведь тоже выбирали цели. Сначала НПЗ и объекты энергетики, а потом эти склады. Видно было, как они искали новые цели. И в нашем сообществе все более или менее согласны с тем, что это было сделано где-то в Висбадене, где принималось решение о том, по чему будет нанесён удар.

Разве это не даёт нам понимания того, что Запад лучше всего действует, используя обратную психологию, потому что они не могут понять, как на самом деле работают русские, иранцы или китайцы?

Поэтому они представляют себя на их месте, и думают, что их можно поставить на колени, если кто-то нападёт на «Amazon», потому что тогда население взбунтуется», – рассуждал политолог.

«В каком-то смысле они уже сейчас показывают, что нужно делать другой стороне, если она когда-нибудь захочет по-настоящему воевать с Западом.

Мне кажется, это признание того, что мы, Запад, не сможем политически противостоять любому нарушению нашей модели потребительского спроса», – предположил Лоттаз.

Крапивник согласился с собеседником.

«Да, конечно, и в этом суть. Они проецируют свои представления на других. Знаете, люди и нации склонны проецировать», – подтвердил отставной офицер.

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