Запад ставит себя на место русских, когда подбирает целеуказания для ударов Киева по РФ.

Об этом заявил швейцарский политолог Паскаль Лоттаз в беседе с отставным американским офицером Станиславом Крапивником, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ведь тоже выбирали цели. Сначала НПЗ и объекты энергетики, а потом эти склады. Видно было, как они искали новые цели. И в нашем сообществе все более или менее согласны с тем, что это было сделано где-то в Висбадене, где принималось решение о том, по чему будет нанесён удар.

Разве это не даёт нам понимания того, что Запад лучше всего действует, используя обратную психологию, потому что они не могут понять, как на самом деле работают русские, иранцы или китайцы?

Поэтому они представляют себя на их месте, и думают, что их можно поставить на колени, если кто-то нападёт на «Amazon», потому что тогда население взбунтуется», – рассуждал политолог.