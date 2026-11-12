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Демократы, выигравшие выборы в США, теперь начнут расследования против Дональда Трампа по поводу коррупции и связей с Россией. А поддержка бандеровской Украины будет возобновлена.

Об этом в интервью американскому историку-русофобу Тимоти Снайдеру заявил сенатор-демократ, соавтор закона об «адских санкциях» Ричард Блюменталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блюменталь, которому в новом составе Сената светит должность председателя подкомитета по расследованиям, пообещал добиваться восстановления широкомасштабной помощи Украине, расследовать деятельность миллиардера Илона Маска, а также спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

«Контроль Илона Маска над Starlink и Starshield, которые жизненно важны не только для обороны Украины, но и для нашей собственной, вызывает серьёзные вопросы. У нас до сих пор нет внятного объяснения, почему работа Starlink на Украине была приостановлена. Илон Маск утверждает, что это было его решение, но ведь всё это находится под контролем Пентагона. Неужели он действительно имеет контроль над этой жизненно важной спутниковой сетью связи, которая так важна для нашей национальной обороны? Никакой ясности, никакой прозрачности. Нам нужно разобраться с коррупционными схемами в семье Трампа — не только в отношении самого Трампа, но и многих его приближённых, будь то Уиткофф или другие… И я не могу не подчеркнуть, насколько сильно наша внешняя политика была направлена по неверному пути. Нам необходимо восстановить наши альянсы. Украина, которую я активно поддерживаю, действительно заслуживает большей помощи, в том числе военной, а также соблюдения санкционного законодательства. Поэтому я надеюсь раскрыть часть существующих коррупционных схем, в частности связанных с поездками Уиткоффа в Россию и его попытками заключать там сделки. У коррупции есть последствия. Это и сделки с Путиным, и называние его «гуманистом», и попытки выслужиться перед ним, пресмыкательство ради доступа к новым сделкам», – заявил Блюменталь.

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