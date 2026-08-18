«Соросёнок» Фёдоров: Украину ждёт ад, но продолжим террор России

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Украину «ждёт ад» в результате ударов возмездия России. Но Киев по-прежнему намерен продолжать террор дронами средней дальности, а вскоре ещё и обзаведётся дешёвыми ракетами, чтобы бить по РФ.

Об этом в интервью телеканалу CBSзаявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Россия продолжит. Они понимают дефицит наших антибаллистических ракет, поэтому они продолжат кампанию по энергетике активно. Они будут пытаться полностью разрушить экономику нашу, чтобы у нас не было достаточно ресурсов финансировать войну – это часть их стратегии. С нашей стороны, у нас есть все возможности продолжить реализовывать стратегию, которую мы начали. То есть, нужно быстро реагировать на эти вызовы, нужно найти новые способы бороться и с баллистикой, и с реактивными «Шахедами», сбивать носители КАБов. Ну и, конечно, продолжить развивать миддлстрайк-кампанию, изолировать также регионы в России, продолжить дипстрайк-миссии, начать производить большое количество дешевых ракет, которые будут атаковать Россию, баллистическую кампанию продолжить… В тот момент, когда Путин или уже не Путин, российские власти поймут, что вопрос стоит их существования, они остановятся, так и не получив стратегического преимущества, не достигнув ни одной своей стратегической цели. Тогда будет ceasefire (перемирие), и уже мир в Украине. Вот, что нас ждет. Но до этого, конечно, нас ждет ад, сложные времена, много вызовов», – заявил Федоров.

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