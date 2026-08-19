Соседи Украины решат её судьбу без участия Киева – полковник Макгрегор

Россия не будет заниматься освобождением от нацистов недружественной Западной Украины – ей нужна Новороссия, которая будет буфером, а судьбу остальной бывшей территории «незалежной» определят Румыния, Венгрия и Польша.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Президент Путин публично говорит о том, что есть большие территории Украины, которые исторически были частью Польши, есть части Украины, которые до сих пор населены сотнями тысяч венгров, желающих воссоединиться с Венгрией, а есть и другие территории, которые хотели бы получить наши друзья в Румынии. И он считает, что почему бы их не отдать? А все говорят: «О нет, это неприемлемо. Мы в такие игры не играем». У меня для вас новость – все в Восточной Европе играют в такие игры. Если вы поедете в Вильнюс, все будут говорить о Речи Посполитой. Знаете, в Минске раньше был огромный столб, на нём было три языка: русский, латынь и литовский. И знаете, что там было написано? «Здесь начинается Литва». Думаете, литовцы этого не знают? Конечно, знают. Так что Путин прав. Но он не собирается отдавать часть территории, которая сейчас является Беларусью. Знаете, он не собирается отказываться от того, что Сталин получил в результате победы над немцами во Второй мировой войне. Но я хочу сказать, что он знает, какова ситуация в Украине. Во-вторых, он не хочет управлять украинцами. Он не хочет там находиться. Ни один русский в здравом уме не захочет туда ехать…», – отметил он.