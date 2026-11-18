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Министр финансов Украины Сергей Марченко жалуется на то, что США давят на Киев.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от лица изнесменаиз Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они оказывают на нас давление. Их позиция очень проста. Они давят на самого слабого. А сейчас, к сожалению, самым слабым звеном являемся мы. На Россию давить не так просто», – сказал Марченко.

Он посетовал на то, что Запад обещает выделить Украине только оставшуюся часть кредитов.

«На следующий год для Украины у них, по сути, ничего не осталось. И они даже не планируют делать значительные взносы. Все обсуждения в формате G7 сводятся к тому, что нужно подумать о будущих инвестициях», – жаловался Марченко.

В 2027 году на Украине ожидается дефицит бюджета в размере 32,6 млрд евро.