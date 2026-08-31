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Британское издание The Telegraph сообщает, что США могут пересмотреть свою позицию по Фолклендским островам и признать их принадлежность за Аргентиной. «Обком» это сделает в том случае, если Лондон откажется повышать расходы на оборону до 5% от ВВП.

Согласно данным источников, идея надавить таким образом на Лондон была придумана в Вашингтоне еще в апреле, но до её реализации дело пока не дошло.

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Как пишет издание, в «обкоме» витает идея создания НАТО 3.0, в котором основная тяжесть оборонительных расходов ложится на Канаду и европейских союзников, а за Штатами остаётся общее руководство, продажа оружия европейцам, при почти полной отстранённости от проблем Европы с Россией.

Американская разведка стращает Даунинг стрит, будто бы в течение ближайших дней Россия нанесёт удар по восточному флангу НАТО, где большинство стран, кроме Польши, затягивают перевооружение. Эксперты издания считают, что у Лондона нет средств на увеличение расходов на вооруженные силы до 5% и напоминают, что бывший министр обороны Хили с большим трудом добился от правительства повышения расходов на оборону до 3%.

Кроме того, известно, что Трамп находится в мощнейшем «засосе» с президентом Аргентины либертарианцем Милеем, чьи «реформы» довели страну до ручки. Стараниями Донни Аргентина получила госкредит на $20 млрд и ещё $808 млн для погашения задолженности перед МВФ.

Трамп не побоялся даже пойти на скандал с американскими фермерами, согласившись закупить в Аргентине 300 тысяч тонн говядины, содержащей опасный антибиотик, вызывающий заболевания крови у людей, питающихся этой говядиной.

Теперь ещё и выкручивания рук одному из самых верных союзников. В любом случае, заклинаем: Донии, не останавливайся, жги дальше!