США собрались сжечь Европу в войне против Китая, как Украину против России – немецкий политолог

Елена Острякова.  
08.09.2026 23:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 302
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Китай, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


Германия не должна вступать в новую войну с Россией, потому что она ее проиграет.

Об этом немецкий политолог Патрик Бааб заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не должна вступать в новую войну с Россией, потому что она ее проиграет....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы столкнемся со страной огромной экономической мощи, которая полностью самодостаточна, особенно в том, что касается энергетических ресурсов.

У русских на Донбассе 800 тыс человек, у них постоянная армия 1,5 млн человек, и в этой стране до сих пор нет всеобщей мобилизации. Мы вступим в конфликт, в котором мы не сможем победить», – сказал Бааб.

Он считает, что европейские элиты ведут дело к войне, потому что они «не состоятельны ни военно-стратегическом ни в геполитическом, ни в экономическом плане».

«Геостратегически за Москвой стоят лидеры в Пекине. Они не хотят, чтобы у них на севере было государство, на которое могут повлиять Америка или НАТО. Потому что им нужна Россия не только как буферная зона, но и как источник ресурсов.

А Китай сейчас экономически сильнее США. Мы позволяем втянуть себя в конфликт, который замедлит падение США как гегемона, но приведет к разрушению Европы», – заключил Бааб.

Метки: ,

English version :: Читать на английском США собрались сжечь Европу в войне против Китая, как Украину против России – немецкий политолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора