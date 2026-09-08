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Германия не должна вступать в новую войну с Россией, потому что она ее проиграет.

Об этом немецкий политолог Патрик Бааб заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы столкнемся со страной огромной экономической мощи, которая полностью самодостаточна, особенно в том, что касается энергетических ресурсов. У русских на Донбассе 800 тыс человек, у них постоянная армия 1,5 млн человек, и в этой стране до сих пор нет всеобщей мобилизации. Мы вступим в конфликт, в котором мы не сможем победить», – сказал Бааб.

Он считает, что европейские элиты ведут дело к войне, потому что они «не состоятельны ни военно-стратегическом ни в геполитическом, ни в экономическом плане».