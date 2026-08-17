США вознамерились «вынудить Путина» клюнуть на условия Зеленского

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В Вашингтоне «варится очередной мирный план», который будет сначала согласован в Киеве и только потом представлен Москве.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовится большой приезд Кушнера и Уиткофа, американских эмиссаров в конце августа сначала в Киев, а затем в Москву. Почему такой маршрут в первый раз за все время войны? Потому что в предыдущий раз американские предложения были отвергнуты именно в Киеве. Американцы сварили после Анкориджа некий план, который мы не знаем. Его отвергли украинцы. Ехать еще раз в Москву с неким планом, который потом отвергнут украинцы, госдепартамент во главе с Рубио решили, что это неправильно. Пусть они сначала получат у Зеленского добро», – вещал Венедиктов.

По его информации, уже согласовано, что спецпредставителей Белого дома примет президент РФ Владимир Путин. Венедиктов полагает, что они предложат нечто за то, что Россия примет условия украинского узурпатора.