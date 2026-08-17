США вознамерились «вынудить Путина» клюнуть на условия Зеленского

Елена Острякова.  
17.08.2026 19:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Иноагенты, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


В Вашингтоне «варится очередной мирный план», который будет сначала согласован в Киеве и только потом представлен Москве.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне «варится очередной мирный план», который будет сначала согласован в Киеве и только...

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«Готовится большой приезд Кушнера и Уиткофа, американских эмиссаров в конце августа сначала в Киев, а затем в Москву.

Почему такой маршрут в первый раз за все время войны? Потому что в предыдущий раз американские предложения были отвергнуты именно в Киеве. Американцы сварили после Анкориджа некий план, который мы не знаем. Его отвергли украинцы.

Ехать еще раз в Москву с неким планом, который потом отвергнут украинцы, госдепартамент во главе с Рубио решили, что это неправильно. Пусть они сначала получат у Зеленского добро», – вещал Венедиктов.

По его информации, уже согласовано, что спецпредставителей Белого дома примет президент РФ Владимир Путин. Венедиктов полагает, что они предложат нечто за то, что Россия примет условия украинского узурпатора.

«Зеленский призывает к немедленному перемирию. Ему нужен отказ Путина, что он и получает беспрестанно. Это успех перед американской администрацией. Потому что американская администрация тоже настаивает на немедленном прекращении огня.

Просто она прагматично понимает, что за прекращение огня нужно будет что-то дать и украинцам, и Путину – выкупить прекращение огня у обеих сторон», – строил из себя осведомленного иноагент.

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