США задумали сменить Зе-режим на более умеренный, но всё равно антироссийский – дипломат РФ
Вашингтон хочет сменить украинского узурпатора Владимира Зеленского и его подельников на более умеренных политиков, которые продолжат антироссийский курс.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши американские партнёры придумали очень элегантную схему: поменять нынешних, всем надоевших руководителей, которые коррумпированы, на других, о которых мало что известно. Ни хорошего, ни плохого.
И они будут нормальные.адекватные люди, поспокойней говорить. Будет меньше фашиствущих лозунгов, раздражающих и поляков, и нас.
Они свою роль уже сыграли: Украину они переделали, в том числе, большую часть населения. Поэтому от этого мягко можно будет отказаться.
А дальше получается почти нормальный режим, с единственной спецификой – он будет реваншистский», – сказал Бакланов.
Политолог Леонид Доброхотов уверен, что после победы Россия сможет обеспечить, чтобы к власти в Киеве пришли лояльные политики.
«Необходимо обеспечить безоговорочную капитуляцию этого режима, с его абсолютным сносом, и приходом к власти или нейтральных, а вообще-то нам необходимо сделать, чтобы это были дружественные по отношению к России силы.
Есть ли они ни Украине? Конечно, есть. Но они страшно боятся, в подполье, многие просто молчат. Но при малейшем изменении ситуации, как только они увидят, что разгром близок, тут же эти люди появятся», – добавил он.
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