Вашингтон хочет сменить украинского узурпатора Владимира Зеленского и его подельников на более умеренных политиков, которые продолжат антироссийский курс.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши американские партнёры придумали очень элегантную схему: поменять нынешних, всем надоевших руководителей, которые коррумпированы, на других, о которых мало что известно. Ни хорошего, ни плохого.

И они будут нормальные.адекватные люди, поспокойней говорить. Будет меньше фашиствущих лозунгов, раздражающих и поляков, и нас.

Они свою роль уже сыграли: Украину они переделали, в том числе, большую часть населения. Поэтому от этого мягко можно будет отказаться.

А дальше получается почти нормальный режим, с единственной спецификой – он будет реваншистский», – сказал Бакланов.