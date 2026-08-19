США замяли свою позорную афганскую историю, вынудив Россию начать СВО – профессор Гиббс

Елена Острякова.  
19.08.2026 16:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 714
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, США, Украина


США спровоцировали Россию на СВО, чтобы компенсировать свой провал в Афганистане.

Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США спровоцировали Россию на СВО, чтобы компенсировать свой провал в Афганистане. Об этом профессор...

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«Я всегда считал, что одной из причин нашего стремления к войне с Россией было желание компенсировать провал в Афганистане.

Это произошло вскоре после вывода наших войск. То есть в августе 2021 был крах в Афганистане, унизительный уход США. А затем в феврале началась война на Украине.

Нужно было как-то компенсировать провал в Афганистане, замять его, чтобы не повторился вьетнамский сценарий, который вполне мог произойти», – рассуждал Гиббс.

При этом он считает, что ЦРУ готовило войну с Россией с 2016 года, когда начало накачивать американское общество русофобией в рамках «Рашагейта».

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