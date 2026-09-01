Глобальные корпорации десятилетиями использовали алкоголь для подрыва демографического потенциала России. Общественная палата РФ оценивает убытки от его потребления в 1,7 триллиона рублей – в 20 раз больше доходов от акцизов.

Об этом заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

«Долгие годы более 90 процентов алкогольных предприятий в России принадлежали иностранцам. Доходы от «Клинского», «Толстяка», «Сибирской Короны» уходили в США. От «Балтики», «Жигулёвского» – в Швецию и Данию. От «Старого Мельника» – в Турцию. Ситуация меняется, но принцип остался: глобальные корпорации зарабатывали на уничтожении нашего генофонда.

Убытки от алкоголя – 1,7 триллиона рублей в год: болезни, смертность, дети-сироты, потеря трудоспособности. Акцизы приносят в 20 раз меньше. На каждый рубль страна теряет 20. Это демографическая катастрофа.

Почему это происходит? Алкоголь, табак, наркотики – оружие, бьющее по генетике. Наднациональные глобальные элиты десятилетиями использовали этот инструмент. Они не завоёвывали нас танками – они заливали нас ядом, делая слабее. Иностранные корпорации зарабатывали на уничтожении нашего народа, смеясь до слёз, пока мы гробили здоровье и несли сверхдоходы им в карман, считая «патриотичным» пиво, которое финансирует врага.

Эта линия фронта не менее важна, чем Донбасс. Там – БПЛА. Здесь – пиво и водка. Результат один – гибель нации.

Мы вымираем. Демография – проблема номер один. И если мы не поймём, что алкоголь – оружие, мы не выиграем ни на одном фронте. Потому что воевать будет больше некому», – заявил Муратов.