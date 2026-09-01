Страны Запада годами травили Россию, получая сверхприбыли

Михаил Рябов.  
01.09.2026 13:53
  (Мск) , Донецк
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Запад, Россия, Экономика


Глобальные корпорации десятилетиями использовали алкоголь для подрыва демографического потенциала России. Общественная палата РФ оценивает убытки от его потребления в 1,7 триллиона рублей – в 20 раз больше доходов от акцизов.

Об этом заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Глобальные корпорации десятилетиями использовали алкоголь для подрыва демографического потенциала России. Общественная палата РФ оценивает...

«Долгие годы более 90 процентов алкогольных предприятий в России принадлежали иностранцам. Доходы от «Клинского», «Толстяка», «Сибирской Короны» уходили в США. От «Балтики», «Жигулёвского» – в Швецию и Данию. От «Старого Мельника» – в Турцию. Ситуация меняется, но принцип остался: глобальные корпорации зарабатывали на уничтожении нашего генофонда.

Убытки от алкоголя – 1,7 триллиона рублей в год: болезни, смертность, дети-сироты, потеря трудоспособности. Акцизы приносят в 20 раз меньше. На каждый рубль страна теряет 20. Это демографическая катастрофа.

Почему это происходит? Алкоголь, табак, наркотики – оружие, бьющее по генетике. Наднациональные глобальные элиты десятилетиями использовали этот инструмент. Они не завоёвывали нас танками – они заливали нас ядом, делая слабее. Иностранные корпорации зарабатывали на уничтожении нашего народа, смеясь до слёз, пока мы гробили здоровье и несли сверхдоходы им в карман, считая «патриотичным» пиво, которое финансирует врага.

Эта линия фронта не менее важна, чем Донбасс. Там – БПЛА. Здесь – пиво и водка. Результат один – гибель нации.

Мы вымираем. Демография – проблема номер один. И если мы не поймём, что алкоголь – оружие, мы не выиграем ни на одном фронте. Потому что воевать будет больше некому», – заявил Муратов.

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