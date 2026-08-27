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До сознания некоторых «государственных мужей» в Болгарии до сих пор не дошла фраза: «Возможно, опасно быть врагом Америки, но быть ее другом — смертельно», произнесенная Генри Киссинджером ещё в конце 60-х годов…

Еще летом 2019 года правительство Болгарии одобрило закупку восьми истребителей F-16V Block 70/72 у США на сумму 1,2 миллиарда долларов. Так бывшая страна соцлагеря собиралась перевооружиться, отказавшись от «устаревших» советских МИГ-29, доставшихся им в наследство со времен участия в «Варшавском договоре».

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Оплатив дорогостоящую покупку, Болгария ждала поставок американских самолетов долгие шесть лет. Дело даже не в том, что F-16 за это время утратили свою актуальность, так как появились более современные модификации этих истребителей. Выяснилось, что ни один из полученных самолетов не пригоден к эксплуатации. Запчасти же к бракованным машинам заокеанские благодетели поставить «забыли»…

Болгары проглотили эту «горькую пилюлю» и продолжили летать на «устаревших» МИГах. Правда большинство из них, за долгие годы эксплуатации, уже требуют ремонта и смены запчастей, которые Болгария пытается сейчас купить у… поляков.

Ну, это дела прошлых болгарских правителей. Говорят – «только дурак дважды наступит на одни и те же грабли»… Новое болгарское правительство успешно справилось с этой миссией!

Как сообщило болгарское издание vesti.bg, поставка еще одной партии из США восьми истребителей F-16 для Болгарии будет отложена до середины 2030 года. Об этом заявил министр обороны Димитар Стоянов во время слушаний в парламентском комитете по обороне.

Министр посетовал, что болгарские пилоты до сих пор не освоили необходимую систему навыков для полноценной эксплуатации новых F-16. Из-за задержки с поставкой ведомство ищет способы сохранить МиГ-29 на вооружении до 2030 года. Официально Болгария располагает 15 такими самолетами, но в эксплуатации находятся только шесть. Остальные используются в качестве источника запасных частей. Запчасти также запрашиваются у Польши и Венгрии, однако переговоры с этими двумя странами еще не начались.

Тем временем США отказались поставлять Болгарии подержанные F-16, а Швеция также не согласилась поставлять подержанные самолеты SAAB JAS 39 «Гри́пен». Зато своих марионеток на Украине Запад снабжает исправно! У режима Зеленского, с учетом потерянных истребителей, есть до 39 F-16, переданных Нидерландами и Данией.

Масштабный «развод» балканских союзников на бракованные F-16 не удовлетворил оружейных «кидал». Теперь, как пишет болгарская пресса, «США повышают цену и задерживают поставку бронемашин Stryker в Болгарию».

Восьмиколесный броневичок «Stryker» мог считаться современной техникой более двадцати лет назад. Американской армией он был принят на вооружение в 2002 году. Теперь ВПК США пытается сплавить устаревшую технику болгарам, дополнительно подняв цену на 45 миллионов долларов (!), хотя контракты были подписаны и согласованы еще в 2023 году.

Болгарские депутаты сокрушенно покачали головами, и… согласились! Национальное собрание в первом и втором чтении в один день приняло законопроект о ратификации поправки по увеличению суммы контракта. В обосновании говорится, что сухопутные войска как часть Вооруженных сил Болгарии должны выполнять обязательства перед союзниками.

Правда, депутат от партии «Возрождение» Ивелин Пырванов заметил:

«Мы докатились до «Страйкера», который им уже стал не нужен».