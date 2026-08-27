Судьба «шестёрок» НАТО. Пример Болгарии
До сознания некоторых «государственных мужей» в Болгарии до сих пор не дошла фраза: «Возможно, опасно быть врагом Америки, но быть ее другом — смертельно», произнесенная Генри Киссинджером ещё в конце 60-х годов…
Еще летом 2019 года правительство Болгарии одобрило закупку восьми истребителей F-16V Block 70/72 у США на сумму 1,2 миллиарда долларов. Так бывшая страна соцлагеря собиралась перевооружиться, отказавшись от «устаревших» советских МИГ-29, доставшихся им в наследство со времен участия в «Варшавском договоре».
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Оплатив дорогостоящую покупку, Болгария ждала поставок американских самолетов долгие шесть лет. Дело даже не в том, что F-16 за это время утратили свою актуальность, так как появились более современные модификации этих истребителей. Выяснилось, что ни один из полученных самолетов не пригоден к эксплуатации. Запчасти же к бракованным машинам заокеанские благодетели поставить «забыли»…
Болгары проглотили эту «горькую пилюлю» и продолжили летать на «устаревших» МИГах. Правда большинство из них, за долгие годы эксплуатации, уже требуют ремонта и смены запчастей, которые Болгария пытается сейчас купить у… поляков.
Ну, это дела прошлых болгарских правителей. Говорят – «только дурак дважды наступит на одни и те же грабли»… Новое болгарское правительство успешно справилось с этой миссией!
Как сообщило болгарское издание vesti.bg, поставка еще одной партии из США восьми истребителей F-16 для Болгарии будет отложена до середины 2030 года. Об этом заявил министр обороны Димитар Стоянов во время слушаний в парламентском комитете по обороне.
Министр посетовал, что болгарские пилоты до сих пор не освоили необходимую систему навыков для полноценной эксплуатации новых F-16. Из-за задержки с поставкой ведомство ищет способы сохранить МиГ-29 на вооружении до 2030 года. Официально Болгария располагает 15 такими самолетами, но в эксплуатации находятся только шесть. Остальные используются в качестве источника запасных частей. Запчасти также запрашиваются у Польши и Венгрии, однако переговоры с этими двумя странами еще не начались.
Тем временем США отказались поставлять Болгарии подержанные F-16, а Швеция также не согласилась поставлять подержанные самолеты SAAB JAS 39 «Гри́пен». Зато своих марионеток на Украине Запад снабжает исправно! У режима Зеленского, с учетом потерянных истребителей, есть до 39 F-16, переданных Нидерландами и Данией.
Масштабный «развод» балканских союзников на бракованные F-16 не удовлетворил оружейных «кидал». Теперь, как пишет болгарская пресса, «США повышают цену и задерживают поставку бронемашин Stryker в Болгарию».
Восьмиколесный броневичок «Stryker» мог считаться современной техникой более двадцати лет назад. Американской армией он был принят на вооружение в 2002 году. Теперь ВПК США пытается сплавить устаревшую технику болгарам, дополнительно подняв цену на 45 миллионов долларов (!), хотя контракты были подписаны и согласованы еще в 2023 году.
Болгарские депутаты сокрушенно покачали головами, и… согласились! Национальное собрание в первом и втором чтении в один день приняло законопроект о ратификации поправки по увеличению суммы контракта. В обосновании говорится, что сухопутные войска как часть Вооруженных сил Болгарии должны выполнять обязательства перед союзниками.
Правда, депутат от партии «Возрождение» Ивелин Пырванов заметил:
«Мы докатились до «Страйкера», который им уже стал не нужен».
Но возражения слушать не стали. Команды из Вашингтона, даже губительные для собственной страны, обсуждению не подлежат. Такова печальная участь «шестерок» НАТО. Такова цена «дружбы» с США.
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