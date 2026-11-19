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В Польше меняется этнический состав за счет прибывающих и настроенных враждебно к полякам украинцев.

Об этом в эфире видеоканала NASI заявил политолог, бывший аналитик по вопросам международной безопасности в канцелярии президента Польши Лешек Сыкульский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что помощь Украине ослабила Польшу, в частности в социальном плане.

«Как признают даже лидеры украинской диаспоры (например, некая Панченко), граждане Украины сегодня составляют около 10% населения Польши. Это примерно совпадает с тем, что глава Агентства внутренней безопасности полковник Рафал Сырыско заявил в интервью ежедневной газете Rzeczpospolita: в Польше насчитывается более 2 миллионов русскоязычных. Если добавить к этому сопоставимое число (возможно, чуть меньше) украиноязычных, то как раз и получается та самая цифра в 10%», – сказал Сыкульский.

Он напомнил, что Панченко в украинском эфире пригрозила, что если права украинской диаспоры в Польше будут ущемляться, то в Польше могут начаться поджоги. После этого в Польше ее фамилию переиначили на Подпаленко.

«Мы прекрасно знаем, к чему ведет подъем украинского национализма. Хотя не все разделяют подобные взгляды, определённая часть диаспоры придерживается красно-чёрной бандеровской идеологии, которая носит ярко выраженный антипольский характер. Нельзя с уверенностью сказать, как эти люди будут вести себя в дальнейшем. Однако известно, что часть этой диаспоры уже вовлечена в деятельность, направленную против Республики Польша, включая поджоги, диверсии и даже шпионаж», – подчеркнул Сыкульский.

Он добавил, что недавно Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Украины, подозреваемого в причастности к поджогу терминалов Starlink под Варшавой.