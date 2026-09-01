Сумы будут окружены и заняты русскими, – британский аналитик
Российская армия расширяет плацдарм в Сумской области, чтобы взять в окружение, а затем занять областной центр Сумы.
Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Министерство обороны России сообщило о взятии двух населённых пунктов в Сумской области [Великий Прикол и Садки]. Сами по себе эти населённые пункты невелики и не особенно важны.
Но что в них всегда интересно, так это их расположение, подтверждающее, что русские соединяют различные анклавы вдоль границы в Сумской области.
И, мне кажется, что после взятия этих двух населённых пунктов стало практически очевидно, что русские действительно планируют операцию по захвату самого города Сумы», – сказал Меркурис.
Он подчеркнул, что Сумы могут стать вторым освобождённым областным центром за время СВО, только его, в отличие от Херсона, вряд ли отдадут врагу.
«Если русские захватят Сумы, то можно с уверенностью сказать, что они никогда оттуда не уйдут. Город неизбежно окажется под контролем России.
А русские сейчас находятся к северу и востоку от Сум. Они расположились так, что могут начать обход Сум с юга, а также возможно появление российских войск к западу от Сум.
Сумы постепенно оказываются в оперативном окружении. Русские шаг за шагом приближаются к этой цели. И, если они собираются окружить город, то, вероятно, их план состоит в том, чтобы его захватить», – резюмировал аналитик.
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