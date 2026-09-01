Российская армия расширяет плацдарм в Сумской области, чтобы взять в окружение, а затем занять областной центр Сумы.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство обороны России сообщило о взятии двух населённых пунктов в Сумской области [Великий Прикол и Садки]. Сами по себе эти населённые пункты невелики и не особенно важны.

Но что в них всегда интересно, так это их расположение, подтверждающее, что русские соединяют различные анклавы вдоль границы в Сумской области.

И, мне кажется, что после взятия этих двух населённых пунктов стало практически очевидно, что русские действительно планируют операцию по захвату самого города Сумы», – сказал Меркурис.