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Этой зимой обе стороны конфликта за Украину будут разрабатывать и масштабировать новые виды воздушного нападения, и есть инсайды, что к применению российской армией уже готовится «Герань-6».

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошлая зима была использована украинцами для накопления больших масс беспилотников, которые весной, в апреле, они прямо вывалили на рынок, и начались эти массированные удары, – то, что Зеленский назвал «принуждением». Это было неожиданно, такое количество. И сейчас этой зимой стороны будут что-то делать. Потом выяснится, уже летом, что той же самой зимой Россия потихоньку переходила на реактивные двигатели. И, мне кажется, что новые виды средств воздушного нападения мы увидим», – сказал Ширяев.

Эксперт вернулся к теме, отвечая на вопрос подписчика: Когда будет «Герань-6»?

«Есть такая информация, что готовится «Герань-6». Что готовится большая такая дура, но она меньше, чем «Фламинго» размером, но там более мощный двигатель, и она вся, в отличие от «Фламинго», на отечественных самых главных комплектующих. И что это будет очень дальнобойная скоростная ракета, но, в то же время, намного, намного дешевле. Приблизительно, как сейчас упали американские ракеты здесь четыре штуки, у них боезапас 200 с лишним килограмм. Должно быть, у этой «Герани-6» ещё больше», – предположил Ширяев.

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