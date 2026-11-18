Участники формата «Рамштайн» продолжают выделять Украине оружие и деньги, однако всё отчётливее становится ясно, что альянс доживает своё.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не скажу, что «Рамштайн» такой уж богатый, как бывало раньше, когда Украина получала действительно большие объёмы финансирования и военной помощи. То ли союзники сейчас очень радужно оценивают ситуацию в Украине и считают, что Украине больше не нужно. То ли нет резервов сегодня. «Рамштайн» становится всё более и более без-американский.

Да, на «Рамштайне» продолжают выделять Украине пакеты помощи, но они достаточно ограничены. Более того, даже то, что раньше обещали, не всегда доходит до Украины.

Вчера президент выступал и сказал, что до сих пор $8 млрд, обещанных на предыдущих «Рамштайнах», на предыдущих встречах НАТО, не пришли в Украину, а денег нужно и ресурсов на самом деле – ещё больше», – сказал Бортник.