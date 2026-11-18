«Такое впечатление, что «Рамштайн» затухает» – киевский политолог
Участники формата «Рамштайн» продолжают выделять Украине оружие и деньги, однако всё отчётливее становится ясно, что альянс доживает своё.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не скажу, что «Рамштайн» такой уж богатый, как бывало раньше, когда Украина получала действительно большие объёмы финансирования и военной помощи. То ли союзники сейчас очень радужно оценивают ситуацию в Украине и считают, что Украине больше не нужно. То ли нет резервов сегодня. «Рамштайн» становится всё более и более без-американский.
Да, на «Рамштайне» продолжают выделять Украине пакеты помощи, но они достаточно ограничены. Более того, даже то, что раньше обещали, не всегда доходит до Украины.
Вчера президент выступал и сказал, что до сих пор $8 млрд, обещанных на предыдущих «Рамштайнах», на предыдущих встречах НАТО, не пришли в Украину, а денег нужно и ресурсов на самом деле – ещё больше», – сказал Бортник.
«Рамштайн» – такое впечатление, что затухает. Потому что главные, объёмы финансирования переходят на Европу, на программу «Пёрл» – закупка американских вооружений за европейские деньги, и на прямые европейские поставки. Форматы околонатовские, а Рамштайн — это произошедший из НАТО формат, эти форматы явно затухают, и роль их в обороне Украины явно снижается», – добавил укро-политолог.
Вместе с тем, эксперты считают, что заседанием «Рампштайна» фактически в Брюсселе продлили войну на 2027 год.
«Чего в списке нет? Танков, БМП, больших партий артиллерии. К прорыву Украину не готовят. Ей собирают набор для долгого стояния: держать линию, закрывать небо, бить по тылам», – констатирует в своём тг-канале военкор Александр Коц.
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