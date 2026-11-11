Переговоры об урегулировании конфликта на Украине больше напоминают политический спектакль, чем реальную попытку добиться мира. Вашингтон заинтересован прежде всего в сделках и готовности Киева и европейцев уступить Москве, а не в поиске компромисса.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший посол Великобритании в Латвии Ян Бонд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы наблюдаем, — это своего рода театр. Русские на самом деле не заинтересованы в мире, а американцы не заинтересованы в мирных переговорах. Они заинтересованы в деловых сделках и оказании давления на украинцев и европейцев, чтобы те уступили России. Так что я не думаю, что эти переговоры приведут к чему-либо хорошему», — заявил Бонд.

При этом бывший посол считает маловероятным, что Дональд Трамп сможет пойти на масштабные уступки Москве в вопросах европейской безопасности, потому что его не поддержат даже республиканцы:

«Вполне возможно, что США согласятся с русскими и скажут: «Хорошо, мы собираемся это сделать. Вывести все наши войска из Европы. Мы собираемся покинуть НАТО». Но мне кажется, что даже у Дональда Трампа могут возникнуть некоторые сомнения, прежде чем он это сделает. И даже уходящее республиканское большинство в Конгрессе, вероятно, сделало бы всё возможное, чтобы остановить его. Так что я считаю, что это, по сути, довольно пустые разговоры, как и предыдущие раунды переговоров», — полагает дипломат.

Бонд при этом считает, что если такие договоренности с Россией все же будут достигнуты, то восточноевропейским странам не поздоровится:

«Если бы кто-то был настолько глуп, чтобы согласиться на такие условия, то да, Европа стала бы намного, намного менее безопасной. Путин считает, что собирает славянские земли. И он, безусловно, полагает, что эти земли простираются далеко за пределы нынешней территории России и даже за пределы территории, которые он оккупировал на Украине. Так что да, страны Балтии, Польши, Финляндии — все они окажутся под усиленным военным давлением с востока».

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