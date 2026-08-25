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Конкуренцию украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому на гипотетических президентских выборах составят откровенные террористы и экстремисты.

Об этом политолог Алексей Чеснаков заявил на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активизировались те военные политики, которые олицетворяют альтернативу Зеленскому. Это и бывший главком Залужный, и экстремист и террорист Билецкий, который возглавляет «Азов», запрещенный на территории РФ. Мы должны хорошо понимать специфику этих людей. Это люди очень понятные своим радикализмом. Если посмотреть на их биографию, то сразу многие вещи становятся понятными. Они не просто так в списке террористов и экстремистов и прочих негодяев», – отметил Чеснаков.

Вероятность выборов на Украине он оценивает в 30%, но не склонен делать негативные прогнозы в случае прихода к власти радикальных конкурентов Зеленского.