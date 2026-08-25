Террорист Билецкий станет Зеленским наоборот и подпишет капитуляцию

Елена Острякова.  
25.08.2026 16:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1014
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конкуренцию украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому на гипотетических президентских выборах составят откровенные террористы и экстремисты.

Об этом политолог Алексей Чеснаков заявил на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конкуренцию украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому на гипотетических президентских выборах составят откровенные террористы и экстремисты....

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«Активизировались те военные политики, которые олицетворяют альтернативу Зеленскому. Это и бывший главком Залужный, и экстремист и террорист Билецкий, который возглавляет «Азов», запрещенный на территории РФ.

Мы должны хорошо понимать специфику этих людей. Это люди очень понятные своим радикализмом. Если посмотреть на их биографию, то сразу многие вещи становятся понятными. Они не просто так в списке террористов и экстремистов и прочих негодяев», – отметил Чеснаков.

Вероятность выборов на Украине он оценивает в 30%, но не склонен делать негативные прогнозы в случае прихода к власти радикальных конкурентов Зеленского.

«Зеленский приходил как «президент мира», и у него была поддержка 80% с лишним, а в итоге стал президентом войны.

А эти люди, которые идут с лозунгами «война до победы», придя, окажутся в ситуации, в которой они вынуждены будут идти на мировую.

Все зависит от обстоятельств. В конечном счете все решится на линии соприкосновения, а не в Киеве», – заключил Чеснаков.

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English version :: Читать на английском Террорист Билецкий станет Зеленским наоборот и подпишет капитуляцию

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