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Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская отправилась на саммит ЕС в Дублин, чтобы добиться обсуждения темы «белорусской колонии России» на переговорах по Украине.

Об этом первый советник «президентки» Франак Вячорка заявил в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это возможность одновременно поговорить со всеми европейскими лидерами о важности Беларуси. Чтобы Беларусь не отдавали России. Чтобы в этих мирных переговорах по Украине, которые сейчас проходят, звучал белорусский вопрос. Очень важно не допустить, чтобы Беларусь осталась в сфере влияния России», – сказал Вячорка.

Он признал: для начала нужно добиться, чтобы ЕС допустили за стол переговоров.

«Эти переговоры не только по Украине. Они по всему региону: по Беларуси, по Молдове, по будущему европейской системы безопасности. Поэтому европейцы должны быть за столом. Для европейцев мы аргумент, который укрепляет их позицию и роль в переговорном процессе», – сказал Вячорка.

При этом он настаивает на том, чтобы ЕС не снимал своих санкций с Белоруссии.

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