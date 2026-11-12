Тихановская летит на саммит ЕС: Подстрекать и гадить бывшей Родине

Елена Острякова.  
12.11.2026 12:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 690
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская отправилась на саммит ЕС в Дублин, чтобы добиться обсуждения темы «белорусской колонии России» на переговорах по Украине.

Об этом первый советник «президентки» Франак Вячорка заявил в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская отправилась на саммит ЕС в Дублин, чтобы добиться обсуждения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Для нас это возможность одновременно поговорить со всеми европейскими лидерами о важности Беларуси. Чтобы Беларусь не отдавали России. Чтобы в этих мирных переговорах по Украине, которые сейчас проходят, звучал белорусский вопрос. Очень важно не допустить, чтобы Беларусь осталась в сфере влияния России», – сказал Вячорка.

Он признал: для начала нужно добиться, чтобы ЕС допустили за стол переговоров.

«Эти переговоры не только по Украине. Они по всему региону: по Беларуси, по Молдове, по будущему европейской системы безопасности. Поэтому европейцы должны быть за столом. Для европейцев мы аргумент, который укрепляет их позицию и роль в переговорном процессе», – сказал Вячорка.

При этом он настаивает на том, чтобы ЕС не снимал своих санкций с Белоруссии.

Читайте также: Мы на стороне бандеровской Украины и хотим, чтобы она победила, – самозванка Тихановская

Метки:

English version :: Читать на английском Тихановская летит на саммит ЕС: Подстрекать и гадить бывшей Родине

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора