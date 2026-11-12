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Объявившая сама себя «президенткой Беларуси» в 2020 году Светлана Тихановская не должна спустя 6 лет снова подтверждать этот статус.

Об этом первый советник «президентки» Франак Вячорка заявил в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что легитимность – очень абстрактное понятие. Все нужно подтверждать работой. Тот, кто каждый день работает, помогает решать проблемы белорусов, лоббируют вопросы белорусов в мире, имеет ту или иную легитимность», – сказал Вячорка.

К хору беглых змагаров, возмущающихся узурпацией статуса лидера Тихановской, недавно присоединился ее муж Сергей, освобожденный настоящим президентом Белоруссии Александром Лукашенко из тюрьмы. Вячорка призвал не обращать на него внимания.