Тихановская с мужем вечно останутся «в параллельной реальности» – она «президенткой», а он «первым леди» – Вячорка

Елена Острякова.  
12.11.2026 16:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 51
 
Белоруссия, Дзен, Идиотизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Объявившая сама себя  «президенткой Беларуси» в 2020 году Светлана Тихановская не должна спустя 6 лет снова подтверждать этот статус.

Об этом первый советник «президентки» Франак Вячорка заявил в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявившая сама себя  «президенткой Беларуси» в 2020 году Светлана Тихановская не должна спустя 6...

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«Я думаю, что легитимность – очень абстрактное понятие. Все нужно подтверждать работой. Тот, кто каждый день работает, помогает решать проблемы белорусов, лоббируют вопросы белорусов в мире, имеет ту или иную легитимность», – сказал Вячорка.

К хору беглых змагаров, возмущающихся узурпацией статуса лидера Тихановской, недавно присоединился ее муж Сергей, освобожденный настоящим президентом Белоруссии Александром Лукашенко из тюрьмы. Вячорка призвал не обращать на него внимания.

«Сергей Тихановский это особая история. Я позволю себе не комментировать его действия. Я имел возможность общаться с ним несколько месяцев после освобождения. Очень тяжелый человек. Слишком бескомпромиссный, сам себе на уме.

Он смешивает правду и ложь и живет в параллельной реальности. Он таким всегда был и останется. Нужно просто принять, что у нас в демократическом движении такой человек есть», – сказал Вячорка.

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English version :: Читать на английском Тихановская с мужем вечно останутся «в параллельной реальности» – она «президенткой», а он «первым леди» – Вячорка

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