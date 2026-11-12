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Президент Румынии Никушор Дан предложил платить США за то, чтобы американские войска оставались в его стране. Политик признал, что в этом вопросе ориентируется на Польшу.

Ранее в Варшаве сообщали о готовности профинансировать строительство военной базы для постоянного размещения американских военных на своей территории – и ежегодно выплачивать по 15 тысяч долларов за каждого американского военнослужащего, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы хотим иметь больше американских войск и больше летального оружия», – сказал Никушор Дан в интервью британскому изданию The Financial Times (FT), опубликованному 12 ноября.

Заявление Дана прозвучало всего через несколько дней после того, как он представил это предложение заместителю министра обороны США Элбриджу Колби во время его визитов в Польшу и Румынию.

Дан отметил, что его страна проводит «очень, очень схожую внешнюю политику» с Польшей, которая занимает жесткую позицию в отношении России.

«Мы понимаем угрозу со стороны России и понимаем, как война на Украине угрожает нашей безопасности», – сказал румынский президент.

По его словам, он предложил «определённые цифры… относительно войск, относительно распределения расходов».

В пресс-службе румынского президента сообщили, что в настоящее время американский контингент в Румынии насчитывает 1 172 солдата, что меньше, чем предыдущий контингент в 1 700 человек. В пресс-службе отметили, что «рассматривают цифру, схожую с той, которую предложила Польша».

Двумя днями ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне заявил, что Пентагон одобрил строительство военной базы в Польше для постоянного размещения там американских военных.

«Окончательное решение будет принято Белым домом в начале декабря», – добавил польский министр.

В конце сентября 2026 года в Варшаве сообщали о готовности профинансировать строительство военной базы для постоянного размещения американских военных на своей территории, американской стороне предложили четыре возможных площадки в западной части Польши.

Тогда речь шла о том, что создание постоянной американской военной базы в Польше будет стоить до 17 млрд злотых ($4,4 млрд), и она может открыться уже в 2029 году.

«Мы предлагаем американским войскам особые условия. Мы будем покрывать расходы на инфраструктуру. Мы также будем покрывать расходы на содержание каждого американского солдата, дислоцированного в Польше, в размере $15 тысяч в год», – заявил тогда заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Министр финансов Польши Анджей Доманьский 12 ноября заверил, что средства для финансирования постоянного присутствия американских войск в стране будут найдены.

«Мы ежегодно тратим 200 миллиардов злотых на оборону, поэтому, когда речь заходит о финансировании баз НАТО и американских баз в Польше, мы обязательно найдем такие средства», – заверил Доманьский.

Он также подчеркнул, что на данном этапе необходимо прояснить и уточнить множество моментов, чтобы представить точный план финансирования.

На сегодняшний день на территории Польши развернут внушительный американский контингент, насчитывающий около 10 000 военнослужащих. До недавнего времени это присутствие строилось преимущественно на ротационной основе. Боевые подразделения США – танковые и моторизованные бригады – прибывали в страну на определенный срок, после чего сменялись другими частями.

Ситуация начала меняться в марте 2023 года, когда в городе Познань был официально открыт первый в истории страны постоянный гарнизон Вооруженных сил США – U.S. Army Garrison Poland. Однако этот объект выполняет исключительно инфраструктурные, логистические и административные функции, координируя действия временно дислоцированных подразделений.

Создание полноценной боевой базы, о которой сейчас договариваются Военное министерство США и Минобороны Польши, означает переход на принципиально новый уровень военного планирования.

В случае одобрения Белым домом боевые части США будут размещены здесь бессрочно. Это потребует развертывания масштабной инфраструктуры – от полигонов до жилых городков для семей американских солдат, что окончательно закрепит статус Варшавы как главного стратегического узла США на восточном фланге НАТО.

В Румынии же основная часть американского военного контингента дислоцируется на двух объектах страны. Первый – авиабаза «Михаил Когэлничану» (недалеко от Констанцы на побережье Черного моря), это главный логистический и авиационный хаб румынской армии и контингентов других стран НАТО.

Второй – военная база в Девеселу – место размещения американской наземной станции противоракетной обороны Aegis Ashore. Вторая такая станция в Европе находится в Польше.