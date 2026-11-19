Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тоннель под Днепром, строительство которого рассматривается как альтернатива транспортного сообщения между двумя берегами в случае обрушение мостов, может появиться лишь через 10 лет.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Попенко подчеркнул, что в бюджете на его строительство денег нет, а частный инвестор после завершения стройки установит неподъемную плату:

«Тоннель, в принципе, – это реальность, учитывая состояние наших мостов. Все наши мостовые переходы, кроме Подольско-Воскресенского, который строили кстати 20 лет, и кроме Дарницкого, все остальные, сроки их эксплуатации давно исчерпаны, они в принципе разваливаются, а некоторые мосты вообще нужно закрыть, такие как мост Патона, он не выдерживает уже сегодня, он не выдерживал пять лет назад. Такие же огромные проблемы есть и с Северным мостом, но они немного меньше. Так вот – про тоннель нужно думать. Действительно, нужно делать так, чтобы работать над тем, чтобы построить тоннель».

«Там речь идет о 500 млн долларов. Но тут вопрос, в нынешних условиях государство в принципе не будет готово профинансировать такие проекты. То есть речь идет о поиске частного инвестора, который готов будет вложить средства, но при этом потом он будет брать средства за проезд по этому тоннелю, и уже кстати выложили расчеты. Проезд на легковом автомобиле по тоннелю будет стоить около 500 гривен. И тут вопрос платежеспособности украинцев. 99% автомобилей точно не будут ездить за 500 гривен в одну сторону… Я думаю так: изучается предложение, реальность строительства этого тоннеля. Как минимум, там до 10 лет, учитывая, что мы Подольско-Воскресенский мост строили 20 лет, мы полтора года восстанавливали тоннель на Демеевке, поэтому реальность строительства этого тоннеля лет 10, не меньше», – заявил Попенко.

Читайте также: Россия делит Киев как поствоенный Берлин, – укро-политолог.