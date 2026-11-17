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Уставшее от войны украинское общество вполне может согласиться на отказ от Донбасса взамен на мир.

Об этом в эфире канала Al Arabiya English заявил экс-советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и бывший постоянный представитель Великобритании при ООН Марк Лайалл Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание, что украинский диктатор не исключил проведение референдума относительно статуса территорий, занятых Россией, и поинтересовалась, могут ли украинцы проголосовать за уступки.

«Я думаю, это не совсем невозможно. Территория — это один из трех нерешенных вопросов. Два других — это гарантии безопасности, а также последовательность действий: когда достигается прекращение огня, оно происходит до обсуждения более широких вопросов безопасности или после? И я думаю, что многие многие украинцы действительно хотят мира. И если бы они чувствовали, что могут гарантировать мир в будущем для того, что осталось от Украины, возможно, они были бы готовы отказаться от дополнительной территории на Донбассе, независимо от того, насколько большую жертву принес украинский народ ради защиты этой земли», – рассуждал гость эфира.

При этом он добавил, что не особо верит в скорое завершение конфликта на Украине.