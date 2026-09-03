Трампу важнее сделки, чем ущемлять сербов – британский балканист-русофоб

Елена Острякова.  
03.09.2026 23:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 278
 
англо-саксы, Балканы, Великобритания, Дзен, Политика, США


Дональд Трамп использует Балканы исключительно в бизнес-интересах США.

Об этом заявил британский профессор-русофоб, специалист по Западным Балканам Джеймс Кер-Линдси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп использует Балканы исключительно в бизнес-интересах США. Об этом заявил британский профессор-русофоб, специалист...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Многих беспокоит то, что мы не видим масштабных политических инициатив, но видим множество бизнес-интересов. Вторая администрация Трампа открыто занимается коррупцией и использует президентскую должность для обогащения семьи Трампа и его приближенных партнеров. Именно здесь возникает настоящая проблема», – сказал Кер-Линдси.

Он возмущен тем, что администрация Трампа пролоббировала строительство курорта в заповедной зоне Албании, что вызвало там протесты.

Также британский представитель недоволен тем, что Белый дом протолкнул на должность верховного представителя в Боснии и Герцеговине человека, который помогал заключать энергетические сделки, выгодные американцам.

«Сосредоточенность на бизнесе приводит к отсутствию интереса к политической морали. Мы ожидали, что США будут работать рука об руку с европейцами. Мы ставим условием развития событий прогресс в области прав человека, демократии и всего остального. А сейчас это, похоже, исчезло. Дело в очень специфических деловых интересах», – сказал Кер-Линдси.

Метки:

English version :: Читать на английском Трампу важнее сделки, чем ущемлять сербов – британский балканист-русофоб

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора