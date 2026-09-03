Трампу важнее сделки, чем ущемлять сербов – британский балканист-русофоб
Дональд Трамп использует Балканы исключительно в бизнес-интересах США.
Об этом заявил британский профессор-русофоб, специалист по Западным Балканам Джеймс Кер-Линдси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многих беспокоит то, что мы не видим масштабных политических инициатив, но видим множество бизнес-интересов. Вторая администрация Трампа открыто занимается коррупцией и использует президентскую должность для обогащения семьи Трампа и его приближенных партнеров. Именно здесь возникает настоящая проблема», – сказал Кер-Линдси.
Он возмущен тем, что администрация Трампа пролоббировала строительство курорта в заповедной зоне Албании, что вызвало там протесты.
Также британский представитель недоволен тем, что Белый дом протолкнул на должность верховного представителя в Боснии и Герцеговине человека, который помогал заключать энергетические сделки, выгодные американцам.
«Сосредоточенность на бизнесе приводит к отсутствию интереса к политической морали. Мы ожидали, что США будут работать рука об руку с европейцами. Мы ставим условием развития событий прогресс в области прав человека, демократии и всего остального. А сейчас это, похоже, исчезло. Дело в очень специфических деловых интересах», – сказал Кер-Линдси.
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