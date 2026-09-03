Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп использует Балканы исключительно в бизнес-интересах США.

Об этом заявил британский профессор-русофоб, специалист по Западным Балканам Джеймс Кер-Линдси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Многих беспокоит то, что мы не видим масштабных политических инициатив, но видим множество бизнес-интересов. Вторая администрация Трампа открыто занимается коррупцией и использует президентскую должность для обогащения семьи Трампа и его приближенных партнеров. Именно здесь возникает настоящая проблема», – сказал Кер-Линдси.

Он возмущен тем, что администрация Трампа пролоббировала строительство курорта в заповедной зоне Албании, что вызвало там протесты.

Также британский представитель недоволен тем, что Белый дом протолкнул на должность верховного представителя в Боснии и Герцеговине человека, который помогал заключать энергетические сделки, выгодные американцам.