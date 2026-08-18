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Что ни сделает дурак, получается «як завжды». На фоне догорающего порта, пылающих складов маркетплейсов и блэкаута, одэсьци решили расконсервировать Дюка.

Правда, тут с другого надо начинать — зачем демоны его вообще замуровали?..

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Еще в первые дни войны — ну, чтобы противостоять — они сделали самое главное: выстроились в слово из трех букв (чтобы с дронов лучше видно), и помчались сгребать с моря песок. За пару дней они упаковали его в 3,5 тысяч мешков (95 тонн!) и обложили ими памятник. Рядом еще поставили танк. Чтобы по одесситам стрелял?..

В общем, жест — такой себе, вроде снять штаны и показать жопу.

Однако скоро в СМИ поползли робкие комментарии скульпторов и архитекторов: «памятник от мешков пошел мхом, рука изваяния дала трещину, все в патине, началась коррозия — гибнет святыня!».

В мэрии, правда, отвечали, что денег на расконсервацию нет, что нужны миллионы. Но в итоге — чтобы меньше воняли — гауляйтер дал попиариться на теме Дюка местной шайке «Европейской солидарности», депутаты которой вместе с коммунальщиками за пару часов разобрали мешки. Вернее как — дворники разбирали, а партийные спирохеты героические фоткались.

Ну что тогда поцы, что сейчас.

И главное — зачем?..

Нет, я не знаю, но накидаю версий. Причем, уверен — все они или уже сбываются, или сбудутся.

1.Уродцы грезят о выборах и подмазываются к одесситам. Это скучно.

2.Август в концлагере «Украина» — месяц мракобесия. С двадцатых чисел начинается — день флага, день «незалежности», день украинского сала, день памяти защитников, день авиации… А на все эти дни Дюка принято наряжать в вышиванку. В этом году, попомните, будет еще и камуфляж.

3.Ситуацию «швах» (отрезанная от Украины Одесса со всеми вытекающими) должна отвлечь местная возня. «Умеренные» нацисты (вроде той же ЕС) и отколовшейся части майдана на фоне Дюка будут показывать свою сопричастность к самобытности города (правда, не русского, а еврейского, болгарского, нигерийского…). А матерые — тянуть свою давнюю волынку, требуя снести памятник.

За что?

Да за то, что градоначальник Одессы и военный губернатор Новороссийского края Дюк де Ришелье поднял ее — в десятки раз увеличил товарооборот, модернизировал порт и водопровод, построил православные храмы, театры и университет, спас город от чумы в конце концов! Исполняя волю Российской империи. За что же его любить?..

4.Ко Дню города, 2 сентября, конфликт достигнет апогея, а набитые морды и доносы в СБУ, по задумке, отвлекут от дум о смертоносной зиме без… всего.

5.Дюка расконсервировали после месяца непрерывных и круглосуточных атак на город, когда припортовые зоны вынесены, а все, чего не достигают ударные волны, добивает ПВО. Дюк — первый памятник, который виден по прибытии в порт. Через пару метров от него стоит разнесенный ПВО фуникулер. Очередная атака, и она снесет и Дюка к чертовой матери…

И вой тогда уже поистине начнется вселенский. А заодно и якобы «перевоспитание» пророссийского электората — «вот, что натворила ваша Россия!».

Остается лишь дождаться, какой сценарий выстрелит первым. Памятник — со всех сторон жаль.