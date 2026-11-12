«Тупые идиоты из Брюсселя нам не указ»: сотни тысяч поляков вышли на анти-ЕСовскую акцию
Евросоюз пытается наводнить Польшу нелегальными мигрантами, которые будут насиловать и убивать людей.
Об этом в Варшаве заявили участники ежегодного «Марша независимости», организованного польскими националистами и консерваторами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Мероприятие получилось массовым – городские власти признали, что его участниками стали не менее 250 тысяч человек. Организаторы наывают вдове большую цифру.
С манифестантами побеседовал нидерландский блогер Том ван ден Хёвел.
«Неважно, если какой-нибудь тупой идиот из Брюсселя будет говорить нам, что нужно делать. Вообще, я гражданин США, приехал в Польшу, чтобы посмотреть, что, черт возьми, происходит. Сейчас я на пенсии, и я покинул Польшу, где коммунисты были у власти. И знаете что? Теперь эти коммунисты возвращаются», – говорит один из участников.
Еще один участник марша по имени Лоренцо заявил, что прибыл из Италии, чтобы поддержать поляков.
«Мы не хотим, чтобы Польша оказалась в таком же положении, как и остальная Европа, когда наши улицы полностью заполонили нелегальные мигранты, насилующие наших женщин, наносящие ножевые ранения нашим людям и полностью разрушающие наш образ жизни. Наши улицы стали совершенно небезопасными, и мы не хотим, чтобы это произошло в Польше. Мы здесь, чтобы показать свою поддержку», – сказал Лоренцо.
Люди считают, что ЕС навязывает им диктатуру.
«Мы хотим свободной страны. Мы хотим свободы воли. Мы не хотим жестокой диктатуры в Европейском союзе. Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск создали это», – заявил один из манифестантов.
В свою очередь, автор репортажа утверждает, что правых радикалов здесь совсем немного.
«Утверждение, что это расистский марш, это марш фашистов – просто неверно. И, конечно, есть расисты и фашисты между ними, но это везде, не так ли? Люди, которых я встретил, люди, которых я увидел, люди, которых я встретил, люди, которых я увидел, были просто настоящими, гордыми поляками», – резюмировал Хёвен.
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