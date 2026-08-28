Тысячи приднестровцев рискуют оказаться в рядах ВСУ

Максим Столяров.  
28.08.2026 13:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 535
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Мобилизация, Молдова, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина


В случае захвата Приднестровья Молдовой, сотни тысяч местных жителей с украинскими паспортами будут насильно отправлены в ряды ВСУ на войну против России.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила депутат Госдумы Алёна Аршинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае захвата Приднестровья Молдовой, сотни тысяч местных жителей с украинскими паспортами будут насильно...

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«В Приднестровье есть ещё и люди с паспортами Украины. И их немало. Украинский паспорт всё это время было получить гораздо легче, чем российский.

Настолько легче, что тебе достаточно было прийти один раз, и ты получаешь паспорт. А чтобы получить российский, надо круги Данте пройти», – сказала Аршинова.

«Поэтому там на текущий момент где-то 300 тысяч граждан РФ. Но при этом, примерно столько же граждан Украины.

А это – возможности для пополнения людских ресурсов ВСУ. Хотят они, или не хотят. Украинцы же тоже не хотят», – напомнила депутат.

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English version :: Читать на английском Тысячи приднестровцев рискуют оказаться в рядах ВСУ

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