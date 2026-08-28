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В случае захвата Приднестровья Молдовой, сотни тысяч местных жителей с украинскими паспортами будут насильно отправлены в ряды ВСУ на войну против России.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила депутат Госдумы Алёна Аршинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Приднестровье есть ещё и люди с паспортами Украины. И их немало. Украинский паспорт всё это время было получить гораздо легче, чем российский. Настолько легче, что тебе достаточно было прийти один раз, и ты получаешь паспорт. А чтобы получить российский, надо круги Данте пройти», – сказала Аршинова.