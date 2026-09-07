У Украины нет никакого плана, кроме надежды на то, что к власти в США снова вернутся демократы и усилят ее поддержку. Но за это время Россия возьмет Донбасс и будет успешно разносить объекты в условиях беспомощной украинской ПВО.

Об этом в своем блоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чем наш план? Плана нашего на текущий момент нет. Он заключается в том, что мы будем стоять, стоять, а потом в один прекрасный момент победят демократы на выборах. Если сложится, что демократы победят и возьмут две палаты, соответственно Трампу могут начать выкатывать процесс импичмента, и тогда спустя какое-то время, хер знает когда, в перспективе полутора-двух лет аккурат под выборы в США солнце опять засияет. И что, непонятно, к тому моменту будет с Украиной. Потому что у нас к тому моменту будет ясность по поводу Франции, где пройдут выборы. Возможно, будут досрочные выборы. При таких рейтингах АДГ может начаться правительственный кризис в Германии, и там еще пойдут на досрочные выборы. Но судя по землям, вот этим результатам выборов в федеральной земле, АДГ на подъеме и там тоже ничего хорошего не будет. Поэтому я задаю вопрос, наверное, логичный. В чем наша стратегия и что мы ждем в этой ситуации? Ждем, что русские откажутся от Донбасса? Они не откажутся. Потеряем ли мы Донбасс? Судя по всему, как все идет, конечно, потеряем, это вопрос времени, полгода, и соответственно всех потерь, связанных с этим. Что будет за полгода в условиях, пока не закрыто небо и нет понимания там по ПВО, откуда мы берем перехватчики и все такое? Ну очевидно, будут дальнейшие удары со всеми вытекающими последствиями», – заявил Романенко.