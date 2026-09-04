У нашей машины одна передача: только вперёд до ликвидации Украины – экс-советник Шойгу

Анатолий Лапин.  
04.09.2026 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не может позволит себе отступить назад в конфликте на Украине, который должен закончиться полной ликвидацией этой прокси-силы Запада. В противном случае у автомобиля «Россия» не выдержит «коробка передач».

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может позволит себе отступить назад в конфликте на Украине, который должен закончиться...

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«В нашем автомобиле «Россия» осталась только одна скорость – вперед, и она может быть пониженная, она будет в любую горку лезть – медленно, но лезть. У нас даже нейтралки не осталось я уже о задней не говорю. Нет, кто-то там отползет, наверное, в какие-то свои (запасные) норки на Западе или еще где-то, кто-то такие себе проекты ставит.

Хотя за эти четыре года стало понятно, что всех этих Абрамовичей держат на Западе за, в лучшем случае, кошельки… Говорят: «Тебе поручили развалить Россию, мы тебе для этого денег дали, это не твои деньги, это наши деньги, а ты не справился. Поэтому иди, работай дальше. Может быть вызовем, а может быть и нет», – отметил он.

«То есть у нас осталась только передняя передача. Она мощная, и переключить ее на нейтралку невозможно: или коробка грохнет, и мы свалимся в кювет. Потому что, если говорить об Украине, как прокси, я более чем убежден, что закончится этот конфликт, война, это может только капитуляцией одной из сторон, не будет чего-то промежуточного…

Только капитуляция, только ликвидация Украины в том ее изводе, в том ее как проекте, который еще и Кучма обозначил, почему она, Украина, – не Россия, а потом при Ющенко и остальных из нее сделали анти-россию. Вот этот западный проект должен быть ликвидирован», – заключил Ильницкий.

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