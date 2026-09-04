«У НАТО нет будущего» – последний американский посол в СССР
Некоторые страны-члены НАТО слишком заигрались в поддержку антироссийской войны, и ставят под удар весь Альянс.
Об этом на канале «The Peacemonger» заявил последний посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Изначальных причин для создания НАТО больше нет. А когда НАТО стало наступательным, в нем участвовала не вся Европа.
Кстати, Путин, а затем и Медведев, когда он был президентом, неоднократно предлагали заключить договор с остальными странами. А мы просто проигнорировали это и продолжили расширение.
Мы продолжили попытки создать антироссийские правительства на территории бывших республик Советского Союза. И я думаю, что это было не в наших интересах, мягко говоря», – сказал Мэтлок.
«Так что сейчас, я считаю, для Европы наступили чрезвычайно опасные времена. Они поставляют Украине оружие, чтобы она могла нападать на Россию. Можно как-то теоретически обосновать это или нет, но это опасно.
Так что я не думаю, что у НАТО есть будущее. Тем более, что сейчас США будут неизбежно сокращать своё присутствие», – добавил дипломат.
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