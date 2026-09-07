За последнее время ВСУ потеряли на фронте ряд ключевых укрепрайонов.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил майор бригады «Святой князь Александр Невский» ВС РФ, бывший киевлянин, десять лет назад ставший добровольцем в защиту Донбасса, с позывным «Тор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У врага сейчас паника сейчас – действительно мы активировались по всей линии фронта, проверяем линию обороны «на слабо» – где они не выдерживают, мы там прорываемся и закрепляем наш успех. Это касается всей линии фронта с севера на юг У противника, несмотря на то, что они мобилизацию проводят, пытаются вооружиться, но, скажем так, им не так комфортно, как было полгода назад, да даже полгода назад. Сейчас им очень некомфортно, потому что они за это время потеряли массу мощных укрепрайонов, которые держали. Я не буду говорить про Часов Яр, про Покровск, не буду говорить про Купянск и про ситуацию, которая была на севере Харьковской области, когда их оттуда красиво выбили. То есть выбили у них становой стержень, тот, которым они вот ковыряли нашу оборону. То есть мы их перемололи, а для того, чтобы новых подготовить, для этого надо время, а времени у них нет, потому что мы не стоим на месте, мы сами двигаемся. Если мы двигаемся вперед, фронт растягивается, и у них людских ресурсов не хватает. Ну и сейчас ситуация не очень простая с поставками вооружения на той стороне», – заявил «Тор».