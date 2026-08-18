У ВСУ возникли серьезные пролемы на ключевых направлениях – эксперт

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Положение украинской армии резко ухудшилось на ключевых направлениях фронта. Речь идет об успехах российской армии в Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, а также важном пункте обороны ВСУ в районе Орехово в Запорожской области.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLive заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Славянском направлении ситуация продолжает ухудшаться для Вооружённых сил Украины. Противник настойчиво продвигается в сторону Николаевки и Славянской ТЭС, имеет результаты в тактической зоне по направлению Кривая Луга-Пискуновка. Очевидно, что противник пытается выйти на высоты восточнее Славянска для того, чтобы иметь возможность контролировать сам район обороны в городе Славянске и окрестностях, в огневом отношении уплотнить этот контроль. Сейчас достаточно активно противник работает авиацией как по Славянску, так и по Краматорску, фактически выбомбливают эти районы… Продвигаются вдоль южного берега Северского Донца по направлению Кривая Луга, Пискуновка, Стародубовка. Целью, очевидно, является выход на рубеж Николаевка-Ореховатка. На Константиновско-Краматорском направлении также ситуация достаточно интенсивно усложняется для вооружённых сил Украины. По сути, противник создал условия уже предварительные для того, чтобы ликвидировать тактический выступ ВСУ в районе Часов-Яра и полностью взять под контроль район Часов-Яра и районы западнее него…. По сути, оборона Константиновки уже в свой завершительный этап вошла на всём, скажем так, Славянско-Краматорском направлении», – рассказал он.

«На всех этих участках и направлениях противник продолжает реализацию своего плана оперативно-стратегической наступательной операции на Славянско-Краматорском направлении. На всех направлениях он активизировался и имеет определённые результаты, по крайней мере, в тактической зоне», – заявил Машовец.

Не лучшим образом, по его словам, складывается ситуация и в районе Орехово Запорожской области:

«Резко ухудшилась обстановка на Ореховском направлении. Противник добился инфильтрации своих малых пехотных групп по направлению на Новоданиловку и Орехово, отдельные диверсионно-разведательные группы уже даже отмечались на юго-восточной окраине Орехово».

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