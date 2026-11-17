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Транспортный коллапс начался в Киеве после ночных ударов ВС РФ по мостам через Днепр, разделяющий левую и правую часть столицы.

Об этом в своем блоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снова прекратилось функционирование метро на левом берегу — на зелёной ветке. Были перебои с водой и другими коммунальными услугами, с теплом. Это означает, скорее всего, что повреждена часть инфраструктуры, проложенной под мостами, особенно под Северным мостом», – рассказал Бортник.

Политолог опасается, что мосты могут оказаться закрыты на продолжительный ремонт.