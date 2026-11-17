Удары по мостам парализуют жизнь Киева – укро-политолог
Транспортный коллапс начался в Киеве после ночных ударов ВС РФ по мостам через Днепр, разделяющий левую и правую часть столицы.
Об этом в своем блоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Снова прекратилось функционирование метро на левом берегу — на зелёной ветке. Были перебои с водой и другими коммунальными услугами, с теплом. Это означает, скорее всего, что повреждена часть инфраструктуры, проложенной под мостами, особенно под Северным мостом», – рассказал Бортник.
Политолог опасается, что мосты могут оказаться закрыты на продолжительный ремонт.
«Мы видим, что фактически эти два моста могут закрыться на длительные ремонты из-за постоянных российских ударов. Связанность Киева, левого и правого берегов ещё больше ухудшается. Киев перестаёт быть транспортным узлом для ключевых поставок с левого берега Украины на правый. Думаю, что эти грузовые маршруты перейдут на другие направления.Жизнь киевлян, особенно тех, кто живёт на левом берегу, крайне осложнилась. Вот такая война мостов, цель которой — демонстрация своих военных возможностей, своей военной мощи».
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