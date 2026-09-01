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Чем меньше людей останется в украинской столице, тем проще будет пережить зиму оставшимся.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в повторение 2022 года, когда по Киеву можно будет гулять, как в каких-то постапокалиптических фильмах. Но я думаю, что на зиму мы увидим отток людей. И это хорошо на самом деле, что люди, имеющие возможность, смогут уехать. Я надеюсь, что они будут это делать. Это будет ослабление и на электросети, и на теплосети, на все. Просто если на 20-30% меньше людей будет жить в Киеве, так это будет плюс для тех, кто останется», – сказал майор.

Он умудрился даже найти плюс в том, что его ребенок значительную часть своей жизни проводит в подвале.

«У меня маленький ребенок, он просто фактически – они должны были находиться сейчас в укрытии целыми днями в садике. Ну, пусть так, но есть укрытие, и это хорошо. И дети как-то там учатся, развиваются», – заявил Ткачук.

Напомним, что будучи президентом Петр Порошенко [признан террористом] обещал, что украинские дети будут ходить в школы, а донбасские – сидеть по подвалам.