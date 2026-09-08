Уиткофф и Кушнер шепнули Зеленскому, что пора «готовиться к земле» – инструктор ВСУ

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 21:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 374
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


После встречи с американскими челноками в Киеве Зеленский выступил в таком позитивном настрое, что стало очевидно – война продолжится и зимой.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После встречи с американскими челноками в Киеве Зеленский выступил в таком позитивном настрое, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Они [Уиткофф и Кушнер] просто приехали перед выборами в России отметиться. Напомнить, что у них есть какая-то договорённость при закрытых дверях. К нам они заехали шепнуть президенту о том, что надо готовиться к очень серьёзной зиме.

И каким-то образом, как он умеет, лихо, красиво подвести – готовьтесь к шашлычкам, ну и готовьте генераторы, света не будет, тепла не будет, и вообще, наверное, половины Киева не будет. Потому что его будут раздалбливать.

Прямо видно, как его подготавливают к тяжёлой зиме. На данном этапе уже очень много моих знакомых уезжает оттуда, даже имея хорошие работы, достойные заработки. Мы их, к сожалению, ждём в гостях [на Западной Украине], хотелось бы, чтобы они приезжали не из-за войны», – сокрушался Чёрный.

«После их приезда наш Зеленский вышел и сказал, что – наверное, ещё и зимой будем воевать. То есть, я когда смотрю на его этот позитивный настрой, когда он так рассказывает, я смотрю, как человек меняется, в зависимости от людей, с кем он поговорил. Нет какой-то точной линии лидера», – добавил ВСУшник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Уиткофф и Кушнер шепнули Зеленскому, что пора «готовиться к земле» – инструктор ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора