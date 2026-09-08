Уиткофф и Кушнер шепнули Зеленскому, что пора «готовиться к земле» – инструктор ВСУ
После встречи с американскими челноками в Киеве Зеленский выступил в таком позитивном настрое, что стало очевидно – война продолжится и зимой.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они [Уиткофф и Кушнер] просто приехали перед выборами в России отметиться. Напомнить, что у них есть какая-то договорённость при закрытых дверях. К нам они заехали шепнуть президенту о том, что надо готовиться к очень серьёзной зиме.
И каким-то образом, как он умеет, лихо, красиво подвести – готовьтесь к шашлычкам, ну и готовьте генераторы, света не будет, тепла не будет, и вообще, наверное, половины Киева не будет. Потому что его будут раздалбливать.
Прямо видно, как его подготавливают к тяжёлой зиме. На данном этапе уже очень много моих знакомых уезжает оттуда, даже имея хорошие работы, достойные заработки. Мы их, к сожалению, ждём в гостях [на Западной Украине], хотелось бы, чтобы они приезжали не из-за войны», – сокрушался Чёрный.
«После их приезда наш Зеленский вышел и сказал, что – наверное, ещё и зимой будем воевать. То есть, я когда смотрю на его этот позитивный настрой, когда он так рассказывает, я смотрю, как человек меняется, в зависимости от людей, с кем он поговорил. Нет какой-то точной линии лидера», – добавил ВСУшник.
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