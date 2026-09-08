Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После встречи с американскими челноками в Киеве Зеленский выступил в таком позитивном настрое, что стало очевидно – война продолжится и зимой.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Они [Уиткофф и Кушнер] просто приехали перед выборами в России отметиться. Напомнить, что у них есть какая-то договорённость при закрытых дверях. К нам они заехали шепнуть президенту о том, что надо готовиться к очень серьёзной зиме. И каким-то образом, как он умеет, лихо, красиво подвести – готовьтесь к шашлычкам, ну и готовьте генераторы, света не будет, тепла не будет, и вообще, наверное, половины Киева не будет. Потому что его будут раздалбливать. Прямо видно, как его подготавливают к тяжёлой зиме. На данном этапе уже очень много моих знакомых уезжает оттуда, даже имея хорошие работы, достойные заработки. Мы их, к сожалению, ждём в гостях [на Западной Украине], хотелось бы, чтобы они приезжали не из-за войны», – сокрушался Чёрный.